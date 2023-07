Hondje overlijdt nadat dakloze man hem schop verkoopt: “Hij trapte tegen Bart alsof hij een voetbal was”

Bart, een 15-jarige Yorkskire Terrier, die zwaargewond raakte nadat hij op straat werd weggetrapt door een dakloze man in Venice Beach in Los Angeles, is een kleine maand na de feiten aan zijn verwondingen overleden. De noodlottige trap werd vastgelegd door een bewakingscamera en de beelden schokten kijkers in de Verenigde Staten.

De feiten dateren van 14 juni. Op de camerabeelden is te zien dat een man, die met stevige tred over het voetpad wandelt, een stevig trap verkoopt tegen een kleine hond die enkele meters voor zijn baasje uitloopt op het voetpad. De man in kwestie wandelt vervolgens schijnbaar achteloos verder, terwijl het baasje van de hond in paniek naar het hondje loopt en het van de straat raapt.

De Yorkshire Terrier kwam er volgens lokale Amerikaanse media allerminst ongehavend vanaf. Bart liep een ernstig hersentrauma op, onderging nog verzorging in een dierenkliniek, maar overleed uiteindelijk een kleine maand na het incident aan zijn opgelopen verwondingen.

Laura Rosenfeld, het baasje, is er het hart van in. “Die man schopte tegen mijn hond alsof hij een voetbal was.” Op de beelden is te zien dat de hond tegen een werfwagen aan knalt en mogelijk daarbij het hersentrauma opliep. Laura zorgde al voor Bart sinds hij twee maanden oud was. “Hij was absoluut het allerbelangrijkste in mijn leven”, zei Laura tegen Eyewitness News.

Ooggetuigen achtervolgden de dader, een 39-jarige dakloze man. Dat ging niet zonder slag of stoot, want bij de poging om hem te overmeesteren raakte één omstander gewond. De dader werd vervolgens opgepakt door de politie en opgesloten in de gevangenis.

Na de aanslag werd op het internet een crowdfunding opgestart om de ziekenhuiskosten voor Bart te bekostigen. Dat leverde maar liefst 32.183 dollar (een kleine 30.000 euro) op.