Taliban zetten Zweedse activiteiten in Afghanistan stop na koranverbranding

Tijdens een protestactie van een 37-jarige Irakese vluchteling in Zweden werd een Koran in brand gestoken. — © EPA-EFE

Twee weken na een koranverbranding in Stockholm hebben de Afghaanse taliban hun protest tegen Zweden aangescherpt. De islamitische militanten zetten een stop op alle Zweedse activiteiten in Afghanistan, klinkt het dinsdag in een persbericht. Ze eisen een verontschuldiging.

Net als veel andere landen heeft Zweden geen diplomatische vertegenwoordiging meer in Afghanistan sinds de taliban er de macht grepen in de zomer van 2021. De hulporganisatie Swedish Committee for Afghanistan is er echter nog wel actief. Die organisatie is al zo’n veertig jaar aanwezig in het land, en biedt onder meer gezondheidszorg, onderwijs en steun aan lokale gemeenschappen. Maar door het verbod zouden de 7.400 medewerkers mogelijk hun werk moeten neerleggen.

Bij een protestactie in Stockholm op 28 juni stak een 37-jarige Iraakse migrant enkele bladzijden uit de Koran in brand. Net die dag vierden moslims over de hele wereld Eid al-Adha, oftwel het Offerfeest. De actie lokte ook veel kritiek uit in onder meer Pakistan, Irak en het Vaticaan.