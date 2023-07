Bart De Wever: “Volgend jaar systeemverandering of faillissement”

Als er na de verkiezingen in juni 2024 geen “systeemverandering” komt, stevent het land af op een “faillissement”. “Het is dat of de welvaart verliezen. We moeten weg van de Vivaldi-Titanic naar Vlaanderen en welvaart”, zo zei N-VA-voorzitter Bart De Wever voor aanvang van de 11 juli-viering in het Brusselse stadhuis. De coalitiepartners in de Vlaamse regering, Open VLD en CD&V, pleiten ook voor een volgende stap in de staatshervorming, maar zijn voorzichtiger dan N-VA.

Op de Vlaamse feestdag spreken prominente politici zich vaak uit over Vlaanderen en de rol van Vlaanderen in de staatsstructuur. Vlaams minister-president Jan Jambon gaf maandag in Kortrijk al een schot voor de boeg met een pleidooi voor een staatshervorming op basis van artikel 35: alle bevoegdheden naar de deelstaten, “behalve die kwesties waarvan de deelstaten met elkaar afspreken dat ze federaal moeten blijven”.

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is dat soort omwenteling of een dergelijke “systeemverandering” een must. “Het is dat of onze welvaart verliezen”, meent De Wever. Volgens hem gaat het om een “logische stap”. “De onmogelijkheid om nog iets te veranderen zal de motor zijn naar die stap”, aldus De Wever.

Als er toch niets zou veranderen en Vlaanderen er geen extra bevoegdheden bij krijgt, dan kan het Vlaams Parlement het volgens Bart De Wever gerust met minder parlementsleden doen, “bijvoorbeeld met 100 (in plaats van de huidige 124, red.). Maar veel liever ziet De Wever de afschaffing van een aantal parlementen, zoals de Senaat, het federale parlement en het Brussels parlement”. “In een constructie met enkel een Vlaams en Franstalig parlement kan het Vlaams Parlement meer parlementsleden krijgen”, stelt De Wever.

Homans: “Om welvarend te blijven, moet Vlaanderen alle hefbomen in handen krijgen”

Ook volgens Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) moet Vlaanderen “alle hefbomen in handen krijgen” als het een welvarende regio wil blijven. Dat zei Homans in haar 11 juli-toespraak in het Brusselse stadhuis. “We moeten discussiëren over de vraag of een gezond economisch beleid nog mogelijk is binnen een federaal keurslijf en in alle openheid durven spreken over de noodzakelijke hervormingen”, aldus Homans. “We staan op een belangrijk keerpunt. Ik ben ervan overtuigd dat we zonder taboes met andere gewesten en gemeenschappen rond de tafel moeten gaan zitten.”

Homans vindt ook dat er, aansluitend op de discussie over het statuut van de volksvertegenwoordigers, ook moet nagedacht worden over de werking van de parlementen zelf. “Beantwoordt onze werking nog aan wat vandaag verwacht wordt van een parlement? Hoe vullen we onze taak als parlementslid in? Laten we ons leiden door de waan van de dag of investeren we in langetermijndossiers om ons controlerecht te laten gelden”, klonk het.

Ook het aantal parlementsleden moet volgens Homans “in vraag gesteld worden”.”Is dat aantal evenredig met het aantal bevoegdheden dat het parlement in kwestie heeft?”, zo werpt Homans op. Het is niet de eerste keer dat ze dat debat aansnijdt. In een eerdere 11 juli-toespraak gaf de N-VA-politica al aan dat een vermindering van het aantal parlementsleden “absoluut geen taboe” mag zijn.

Tot slot deed Homans nog een oproep aan de aanwezige politici om “nog niet in verkiezingsmodus te gaan”. Zij wil dat haar parlement doorwerkt tot de laatste dag. “Laat ons met de verkiezingen in zicht vooral niet vervallen in politieke spelletjes”.

Andere partijen

Volgens CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zijn er effectief bijkomende stappen in de staatshervorming nodig. Mahdi kijkt dan vooral naar de arbeidsmarkt en het domein volksgezondheid. Maar Mahdi past voor een houding van “confederalisme of niks”. “Dan zorg je net voor de afbraak van de welvaart in Vlaanderen”, aldus Mahdi.

Ook kersvers Open VLD-voorzitter Tom Ongena pleit voor een nieuwe staatshervorming. “Maar die moet onze structuur minder complex maken en moet zorgen voor meer efficiëntie. We gaan niet mee in een hervorming als opstap naar de splitsing van het land”, zegt Ongena.

Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout ergert zich wat aan het pleidooi van Jambon en co voor meer Vlaamse bevoegdheden. “Hij zou beter de rest van het jaar meer werk maken van de bevoegdheden die Vlaanderen al heeft. Er ligt daar nog genoeg werk op de plank, denk maar aan het lerarentekort, de wachtlijsten in de zorg of de sociale woningmarkt, de uitdagingen op vlak van klimaat en landbouw,....”