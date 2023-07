Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt Rusland voor ontoereikend onderzoek naar moord op opposant Boris Nemtsov

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft Rusland veroordeeld omdat het geen gepast onderzoek voerde naar de moord op de opposant Boris Nemtsov in 2015 in Moskou. Het land moet daarom 20.000 euro betalen aan zijn dochter.

Nemtsov speelde een belangrijke rol in de oppositie tegen de Russische president Vladimir Poetin en was vicepremier tijdens de regeerperiode van Boris Jeltsin. Op 27 februari 2015 werd hij met vier kogels doodgeschoten op een brug in Moskou. Hij deed op dat moment onderzoek naar de Russische betrokkenheid bij het gewapende conflict in buurland Oekraïne.

In juli 2017 werden vijf mannen uit de autonome republieken Tsjetsjenië en Ingoesjetië veroordeeld voor de moord op de opposant, met gevangenisstraffen van elf tot twintig jaar. Maar volgens zijn familie was het een “totaal fiasco” dat het Russische gerecht nooit identificeerde wie achter de aanval zat.

Zijn dochter Zhanna Borisovna Nemtsova stapte daarom naar het Europees Hof met de zaak. Die concludeert nu dat het onderzoek zich karakteriseerde door een gebrek aan effectiviteit en veroordeelt Rusland tot het betalen van 20.000 euro aan Nemtsova.

“Het Hof stelt in het bijzonder vast dat de Russische autoriteiten de identiteit van de personen die de moord organiseerden en bevolen niet op een gepaste manier hebben onderzocht”, klinkt het. Bovendien heeft Rusland de aantijgingen dat de moord gestuurd werd door politieke motieven en de hypothese dat ook staatsambtenaren meewerkten, niet onderzocht. Ook hebben de autoriteiten niet bepaald wat de motieven waren van degenen die de daders hebben omgekocht om Nemtsov te vermoorden, oordeelt het hof.

Rusland heeft zo het tweede artikel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het recht op leven garandeert, geschonden en moet daarom de vergoeding betalen.