Twee vennootschappen van Triamant krijgen geen bescherming tegen schuldeisers

“Eind juni kwam er een verzoek tot reorganisatie met oog op een minnelijke schikking met de schuldeisers”, klinkt het bij de ondernemingsrechtbank. Op dat verzoek is de rechtbank niet ingegaan. Als voornaamste argument schoof de rechtbank de faling naar voor van Curamant in Bree, een zusterbedrijf van Triamant. Het oordeel van de rechtbank is vooral slecht nieuws voor obligatiehouders van het bedrijf.

Meester Caluwaerts werd door de ondernemingsrechtbank in Antwerpen aangesteld als voorlopig bewindvoerder voor Blue Zones NV en Care Property Fund NV. Binnen de twintig dagen zal de meester het beheer moeten waarnemen en nagaan of aan alle voorwaarden van faillissement zijn voldaan.

Eerder deze maand had de Limburgse stad Sint-Truiden een klacht ingediend tegen verschillende vzw’s en vennootschappen die deel uitmaken van Triamant. Dat gebeurde nadat bewoners die obligaties hadden gekocht bij Triamant, te horen kregen dat ze hun geld naar alle waarschijnlijkheid kwijt zullen zijn en dat de rente ook niet meer in korting werd gebracht in de huurprijs die ze moeten betalen.

