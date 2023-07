West-Vlaamse keeperscarrousel blijft op volle toeren draaien, zeker nu Sammy Bossut dicht bij een akkoord met KRC Harelbeke staat

De meeste profclubs gingen al hun derde trainingsweek van de voorbereiding in en Knokke gaf maandag het startschot in de lagere reeksen. De rest volgt volgende week, maar voor doelmannen lijken het moeilijke tijden in West-Vlaanderen. Sommigen zoeken nog een club. Sammy Bossut lijkt wel onder dak, want het ziet ernaar uit dat het Essevee-monument op weg is om de nieuwe doelman van KRC Harelbeke te worden.

De keeperscarrousel blijft op volle toeren draaien. Geen enkele nationaal spelende West-Vlaamse club gaat straks met dezelfde combinatie doelmannen in zee als vorig seizoen. Het ziet ernaar uit dat Sammy Bossut voor de klap op de vuurpijl zal zorgen. De ervaren doelman van 37 jaar uit Dentergem kreeg geen nieuw contract meer bij Zulte Waregem en dook even op bij Club Brugge als depanneur na de blessure van Joe Bursik. Maandag trok Bossut echter niet mee met Club op stage. ’s Avonds lekte uit waarom. De ex-Rode Duivel staat dicht bij een akkoord met tweedenationaler KRC Harelbeke, zijn ex-club waar hij al tussen 2003 en 2006 aan de slag was alvorens naar Waregem te komen.

Harelbeke voert nochtans al jaren een zuinig beleid en moest vorig seizoen nog tegen de degradatie vechten. Een nieuwe sponsor zorgt echter voor extra budget en dat kwam al tot uiting op de transfermarkt. Onlangs slaagde Harelbeke er zelfs in om een niet goedkope speler als Emile Samyn naar het Forestierstadion te halen. Ook Warre Coopman (Gullegem) en Zaven Yagan (Gent) tekenden voor de Ratten, waar ook Ibo Köse (Knokke) in beeld is.

Harelbeke haalde begin januari ook al doelman Sören Dutoit weg bij Oudenaarde. Daarom besloten Yoran De Ketelaere (Zelzate) en Tom Thieren (Sparta Heestert) te vertrekken. Sportief manager Dino Rogiers geeft toe dat Harelbeke dus nog een doelman zoekt, maar bevestigt de interesse voor Bossut niet. Volgens de entourage van Bossut is er echter een akkoord en is alleen nog niet duidelijk of het een contract voor één of twee jaar wordt. (Lees verder onder de foto)

Gilles Vercruysse. — © VDB / Bart Vandenbroucke

Vercruysse verbreekt akkoord met Dikkelvenne

In Harelbeke is ook gedacht aan Gilles Vercruysse (25), want de ex-doelman van Westhoek woont in Harelbeke. Vercruysse tekende voor Dikkelvenne, maar verbrak die overeenkomst opnieuw. “Ik zag op tegen de afstand en het zou moeilijk combineerbaar zijn met mijn werk”, klinkt het. Maar na enig aandringen licht Vercruysse de ware reden toe waarom het akkoord werd verbroken. “Ik had niet zo’n goed gevoel bij de trainer, Lieven Gevaert. Hij snapte niet dat mijn vakantie op mijn werk pas inging op 21 juli en ik de daarom eerste trainingsweek zou missen. We vonden geen akkoord, er was geen klik en dus zit ik nu zonder club.”

Even was er sprake van Mandel United, maar daar koos trainer Angelo Paravizzini voor Jorgen Rogiers van het opgedoekte Deerlijk. “Vercruysse belde mij na dat debacle in Dikkelvenne, maar voorlopig is hij geen kandidaat voor ons”, aldus de coach.

Ook Dottenijs was even in beeld, net als Varsenare na het afhaken van Sven Dhoest, maar daar kozen ze voor Kenneth Vonck van Rumbeke. “Varsenare was ook een uur rijden voor mij en dus quasi onhaalbaar”, aldus Vercruysse, die blijft hopen op een oplossing.

Boezinge dan maar? Vercruysse heeft goede contacten met de nieuwe manager Luc Vanthomme en Sassport zocht nog een concurrent voor de blessuregevoelige Justin Vanbrabant. Maar… “We willen vooral een U21-doelman”, legt Vanthomme uit. “Het ziet ernaar uit dat we voor Glenn Delva zullen kiezen, hij was vorig seizoen derde man in Boezinge.” (Lees verder onder de foto)

Arne Galens. — © VDB

Ook Galens zoekt nog

In Dikkelvenne, waar Vercruysse zijn akkoord verbrak, namen ze intussen contact op met Arne Galens, vorig seizoen nog tweede man bij Winkel Sport, waar hij einde contract was. Galens was in beeld in Zweden, even in Knokke en ook Torhout, maar tekende nog altijd nergens, dus ook niet in Dikkelvenne. Naar verluidt wil Galens ook het liefst in eerste nationale blijven spelen. De carrousel blijft dus draaien, ook al zijn er nog wat zitjes vrij.