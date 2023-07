Nieuw management bij KV Kortrijk: Guillaume Nuytten CEO Non-Sports, Pieter Eecloo CEO Sports

KVK deelde officieel mee dat Kaminski de club niet overneemt. Daardoor blijft Vincent Tan aan als eigenaar. De Maleisiër blijft investeren in de club. Zo zal hij de kosten van een nieuw oefencomplex aan de Kouter financieren. Daarnaast zijn er enkele verschuivingen binnen het organigram van de club. Matthias Leterme, de vorige CEO, verlaat KV Kortrijk. Guillaume Nuytten wordt aangesteld als CEO Non-Sports en Pieter Eecloo als CEO Sports. “Het is goed dat er duidelijkheid is en dat we, met de steun van de huidige eigenaar, opnieuw naar de toekomst kunnen kijken”, zegt Pieter Eecloo.

“De voorbije weken hebben we veel voorbereidend werk geleverd. We kunnen daarbij rekenen op een ervaren scoutingsteam en de expertise van Rik Foulon. Met Edward Still stelden we een hoofdcoach aan waar we 100% in geloven om dit vernieuwde KVK op het veld te trekken. Door het goede beleid van de afgelopen seizoenen en transfers zoals die van Moffi en Watanabe hebben we slagkracht op de transfermarkt. We zullen dan ook in de komende weken onze kern verder versterken.”