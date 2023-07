Wraak voor zijn raketaanval op Oekraïense burgers? Russische duikbootcommandant in koelen bloede afgemaakt op straat

Een voormalige duikbootcommandant is op straat doodgeschoten in de Russische stad Krasnodar, zo’n 1.300 kilometer ten zuiden van Moskou. Stanislav Rjitski was net bezig met een grootschalige rekruteringscampagne voor het leger in de regio.

Volgens het Russische staatspersbureau Tass werd de man maandagochtend met schotwonden aangetroffen op een afgelegen plek in een stadspark, in de buurt van de Berehovoystraat. Rjitski zou zeven keer in de rug zijn geschoten. Het was op dat moment rustig in het park, omdat het hard regende. Er zouden geen getuigen van de moord zijn, maar mogelijk zijn er wel bewakingsbeelden van de dader.

De 42-jarige man werd neergeschoten tijdens zijn gebruikelijke hardlooprondje, waarvan hij regelmatig een kaartje deelde in Strava. Op verschillende kanalen op Telegram wordt gespeculeerd dat hij op die manier eenvoudig traceerbaar was voor de moordenaar.

Rjitski zou oorspronkelijk een marinier zijn geweest. Sinds april voert hij een grote militaire rekruteringscampagne in de Zuid-Russische stad Krasnodar aan. Via advertenties probeert hij inwoners aan te sporen om zich bij het leger te voegen met een belofte van hoge lonen en sociale voordelen. Langs die weg wil het Kremlin een verplichte mobilisatie vermijden.

Raketaanval

Volgens Oekraïense media was Rjitski als commandant op een Russische onderzeeër mogelijk betrokken bij een raketaanval op 14 juli 2022 op het Oekraïense dorp Vinnytsia, waarbij volgens Oekraïne zeker 27 burgers om het leven kwamen. Onder de doden waren drie kinderen.

De Oekraïense autoriteiten bevestigen de dood van Rjitski , maar ontkennen iets met de moord te maken te hebben. “De reden van de dood van Rjitski moet worden gezocht in Rusland zelf”, aldus inlichtingenbaas Kyrylo Budanov. De Russische autoriteiten onderzoeken de moord, er is nog geen arrestatie gemeld.

Tegenstanders van de Russische invasie in Oekraïne proberen wel vaker een stokje te steken voor de mobilisatiecampagnes. Vaak proberen de betogers rekruteringscentra in brand te steken. Sinds het begin van de oorlog zijn daarom tientallen mensen gearresteerd.