Duizenden levensgevaarlijke afslankpillen met amfetamine in beslag genomen in Nederland

In Nederland hebben speurders twee verdachten opgepakt nadat duizenden illegale afslankpillen in beslag zijn genomen. In ons land zijn er volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten nog geen meldingen binnengekomen. Experten waarschuwen wel voor de gezondheidsrisico’s, als het product in ons land in illegale circuits zou opduiken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meent dat de 8.500 in beslag genomen pillen erg gevaarlijk kunnen zijn. De tabletten, die onder meer werden verkocht onder de naam Iomax, bevatten de harddrug amfetamine, ofwel speed.

Volgens de toezichthouder kunnen gebruikers van de afslankpillen last krijgen van hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgejaagd gedrag. In ernstige gevallen kunnen de pillen zelfs leiden tot een hersenbloeding of hartstilstand.

Speurders doorzochten vorige week meerdere panden op verschillende locaties. In een bedrijfspand in de buurt van Haarlem trof de toezichthouder zo’n 4.500 illegale afslanktabletten aan. Ook stonden daar 27 pakketjes met pillen klaar om te worden verzonden. De eigenaar van het bedrijfspand wordt verdacht van grootschalige handel in illegale afslankpillen. In zijn woning werd 20.000 euro aan contant geld gevonden en er is beslag gelegd op zijn bankrekeningen.

“Fatburners”

In Rotterdam troffen rechercheurs bij doorzoekingen van een bedrijfspand, twee woningen, een garagebox en drie auto’s meer dan 1.800 Iomax-capsules en een hoeveelheid anabolen aan. Ook hier nam de toezichthouder 20.000 euro beslag. Twee mensen zijn opgepakt.

De in beslag genomen afslankpillen, aangeboden als zogenaamde “fatburners”, werden verkocht via sociale media en websites. De pillen zijn verboden in Nederland, vanwege de ernstige bijwerkingen. De NVWA waarschuwt al jaren voor de pillen. “Als dit echt goede pillen waren geweest en ze waren veilig geweest, dan hadden ze in elke drogisterij gelegen”, luidt het bij de toezichthouder. Vorig jaar zijn ook meerdere mensen aangehouden op verdenking van het handelen in het verboden afslankmiddel.

De voorbije jaren werd bij onze noorderburen twee keer melding gedaan van een hersenbloeding na gebruik van Iomax. In beide gevallen ging het om een vrouw die een hersenbloeding had gekregen nadat ze de pillen had geslikt.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zegt dat het product nog niet op de Belgische markt is aangetroffen. Ook via ziekenhuizen of artsen zijn nog geen gezondheidsproblemen door dit middel gemeld, maar dat neemt niet weg dat Iomax in illegale circuits kan opduiken. “Onze experten waarschuwen voor het risico dat mensen lopen, als ze deze pil zouden gebruiken. De kwaliteit ervan kan namelijk niet worden gewaarborgd.”