BBC zet onderzoek naar presentator op pauze op vraag van politie

Tijdens een persconferentie over het jaarverslag van de BBC gaf topman Tim Davie aan dat het interne onderzoek voorlopig is opgeschort. “De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben laten zien hoe complex en uitdagend dit soort zaken kunnen zijn en hoe belangrijk het is dat ze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld”, legde hij uit.

Het BBC Corporate Investigations Team had maandag een overleg met de ordediensten. Het onderwerp van gesprek was een artikel uit de tabloid The Sun over een ongenoemde BBC-presentator. Hij zou drie jaar lang een jongeman hebben betaald voor expliciete foto’s, sinds die 17 was. In totaal zou het gaan om 35.000 pond, ruim 41.000 euro. De beschuldigde presentator is sinds zondag geschorst.

De moeder van de tiener stapte in mei al naar de BBC, maar zou daar geen gehoor hebben gekregen. Uiteindelijk klopte ze aan bij The Sun. Volgens Davie onderzoekt zijn bedrijf de procedures die de BBC hanteert bij zulke klachten. “Uiteraard zullen er lessen geleerd worden.”

Maandag liet de tiener via zijn advocaat weten dat het verhaal in The Sun “onzin” is en er niets ongepast of onwettigs is gebeurd. Dat zou hij bovendien al voor de publicatie aan het magazine hebben verteld, die het vervolgens toch naar de drukker stuurden.

Zowel de moeder als de stiefvader van de jongen trekken de beschuldiging niet in. Ze vragen zich af hoe hun zoon zich een advocaat kan veroorloven, aldus The Sun.