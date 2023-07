Cyriel Dessers verkoos Rangers boven Belgische en Nederlands clubs: “Wil mijn koffers eens een paar jaar laten staan”

Komend seizoen wil Cyriel Dessers (28) bij Rangers laten zien dat hij nog steeds goed bij schot is. Vanop stage in Duitsland gaf de Belgische Nigeriaan voor het eerst tekst en uitleg bij zijn transfer naar Schotland. “Ik heb al veel opmerkingen gekregen over mijn oranje schoenen.”

Cyriel Dessers heeft er altijd van gedroomd om ooit eens buiten België of Nederland te spelen. Na zijn transfer van Cremonese naar Rangers zit de Limburger ondertussen aan twee landen in evenveel seizoenen. Aan de vragen in de Zoom-call te horen zal Dessers, als Nigeriaans international het Engels nochtans zeer goed machtig, opnieuw een nieuwe taal moeten leren. Niet simpel, dat Schots. “Ik moet zeggen dat ik er al verrassend veel van versta”, lacht Dessers. “Maar eens ze onderling praten, krijg ik het toch lastig.”

Dessers werd pas echt bekend in Europa dankzij zijn passage bij Feyenoord. — © BELGAIMAGE

De belangstelling van de Schotse pers is groot. Veel vragen over zijn memorabele vieringen bij Feyenoord, voorgangers uit Nederland en… vermeende interesse van Rangers’ aartsrivaal Celtic. Dessers dribbelt er vlotjes omheen. “Als je scoort, kom je altijd wel ergens op de radar. Maar Celtic? Wist ik niks van. Met Rangers ben ik al lang close. Ik ben blij dat het na al die jaren gelukt is om tot een deal te komen. Ik wil hier succesvol zijn, zoals ook Giovanni van Bronckhorst dat hier is geweest. Tijdens mijn eerste dagen droeg ik oranje voetbalschoenen… Daar heb ik al veel opmerkingen over gekregen.” (glimlacht)

Interesse uit Italië, Nederland en België

Dessers genoot de voorbije weken wel interesse van ploegen uit Italië, Nederland en België, geeft hij toe. “Maar het zou niet slim zijn om hier nu te vertellen over welke ploegen het ging. (grijnst) Ik ben vooral heel blij met mijn keuze voor Rangers. Alles aan deze club is groot. Het stadion, de stad, de druk. Sinds enkele maanden waait hier een nieuwe wind en daar wil ik erg graag deel van uitmaken. De laatste jaren heb ik veel zaken op mijn bucketlist kunnen afvinken. Wel, ik heb al een beker gepakt, maar ik zou ook graag eens een league title winnen, zoals ze dat hier zo mooi zeggen. Dat hoop ik hier dit seizoen al te verwezenlijken.”

Anders dan de voorbije twee zomers, die iets hectischer waren, raakte de transfer van Dessers nu al vroeg in de mercato afgerond. “Dat heb je natuurlijk niet altijd zelf in de hand. Dat hangt ook van de kopende club af. Michael Beale, de trainer, wilde mij heel graag. Rangers was er dan ook vroeg bij. Heel vroeg zelfs naar Italiaanse normen. In Italië schieten ze meestal pas later in actie. Maar ik ben blij dat de clubs er toch al zijn uit geraakt en dat ik aan de voorbereiding kan deelnemen.”

De passage van Dessers bij het Italiaanse Cremonese werd geen succes. — © Fotolive

Dessers zit op zijn 28ste ondertussen al aan zijn negende club. “Ik weet het”, grijnst hij. “Het is voor alle duidelijkheid ook niet mijn bedoeling geweest om elke zomer van club te veranderen. Maar sommige omstandigheden heb je niet in de hand. De ene keer wilde ik meer spelen, de andere keer maakte ik een transfer omdat ik een goed seizoen had gekend. En nu was ik gedegradeerd met Cremonese. Dat heeft ook wel meegespeeld in mijn keuze voor Rangers. Ik had minder zin om opnieuw in het rechterrijtje te gaan spelen in Italië. Bij Rangers vind ik stabiliteit. Ik wil mijn koffers eens een paar jaar laten staan en hier iets opbouwen.”