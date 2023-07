Acteur Jonah Hill wordt door z’n ex beschuldigd van emotioneel misbruik. Zij is professioneel surfer, maar de man vond het niet kunnen dat ze in bikini op Instagram opdook, dat zou zijn “grenzen overschrijden”. Daarmee misbruikt hij positieve ‘therapie-spraak’ om manipulatief gedrag te vergoelijken, vindt ze. “Hij geeft een tip die hij wellicht kreeg een andere invulling”, zegt psychotherapeut Sonja Delbeecke.