Buffalo’s nog tot zaterdag in de gevangenis: “Het maakt indruk op de spelers”

De Buffalo’s zitten in de cel in de Alkmaar. Niet omdat ze zich misdragen hebben, maar de kern van coach Hein Vanhaezebrouck verblijft daar deze week op oefenstage. Logeren doen ze op een wel speciale locatie: een oude gevangenis die omgebouwd is tot een hotel.

Op beelden die KAA Gent op sociale media verspreidt, is te zien hoe Laurent Depoitre en Tarik Tissoudali en de rest van de kern door de gangen van het The Fallon Hotel Alkmaar wandelt. De trappenruimte van het hotel verraadt nog steeds de vorige functie van het gebouw als gevangenis. De befaamde Nederlandse crimineel Willem Holleeder zat hier ooit in de cel

De club wou de spelers geen boodschap meegeven. De keuze is vooral ingegeven door de nabijheid van een oefencomplex in Alkmaar. “Op 15 minuten fietsen van het hotel”, zegt Patrick Lips, die het hotel als eerste ging verkennen voor KAA Gent. “Het gebouw zal op de spelers een indruk nalaten. Door die gang wandelen is echt indrukwekkend.” (Lees verder onder de foto’s)

Laurent Depoitre — © KAA Gent

Tarik Tissoudali — © KAA Gent

Het hotel is populair bij voetbalploegen. Liverpool, Porto, Anderlecht en RC Genk verbleven al in het hotel. Nu is KAA Gent aan de beurt. De oude gevangenis werd enkele jaren geleden volledig opgedaan. Het complex is grondig vernieuwd en in het hotel zijn alle faciliteiten voorzien.

Oefenwedstrijden

Slapen doen de spelers waar het oude cellencomplex was. Per twee cellen werden die omgevormd tot een grote en moderne hotelkamer. En nee, de deuren worden vanbinnenuit gesloten. Coach Hein Vanhaezebrouck kan dus ’s avonds niet de deuren komen afsluiten.

De Buffalo’s verblijven nog tot en met zaterdag in Alkmaar. Tussen de vele trainingen door spelen ze ook nog twee oefenwedstrijden achter gesloten deuren. Woensdag speelt KAA Gent daarop in de Chillax Arena in Oostakker een vriendschappelijk match tegen Zulte Waregem.

© KAA Gent

© KAA Gent

© The Fallon Hotel Alkmaar