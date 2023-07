Thaise premier stopt met politiek

Negen jaar nadat Prayut Chan-o-cha in een militaire staatsgreep aan de macht kwam in Thailand, heeft hij zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Dat meldt Prayut dinsdag in een mededeling die gepubliceerd werd op de officiële Facebookpagina van zijn partij, de United Thai Nation Party (UTN). Thaise media wijzen op het slechte resultaat van Prayuts UTN bij de parlementsverkiezingen van 14 mei.

Uit de mededeling blijkt ook dat Prayut zijn lidmaatschap van UTN opzegt. Slechts enkele weken voor de stembusgang was hij lid geworden van die partij. Die verkiezingen draaiden uit op een fiasco: UTN eindigde als vijfde partij.

De generaal blijft de regering wel leiden tot er een nieuwe is. Ten tijde van de staatsgreep was hij legerleider, en bij de controversiële verkiezingen van 2019 verzekerde hij zich van enige legitimatie.

De prodemocratische Move Forward werd de grote winnaar bij de verkiezingen. Donderdag wordt een eerste keer een stemming over de volgende regeringsleider gehouden. Het is echter onduidelijk of Move Forward-kandidaat Pita Limjaroenrat (42) al in de eerste ronde een meerderheid zal halen in beide kamers van het parlement. Waarnemers kijken met spanning uit naar die stemming, omdat het sinds de junta in 2014 aan de macht kwam moeilijk is voor niet aan het leger verbonden kandidaten om genoeg stemmen te halen.