Bouchez over fiscale hervorming: “Echte deadline is 31 december”

De échte deadline voor een fiscale hervorming is niet 21 juli maar 31 december. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dinsdag gezegd aan VTM Nieuws in de marge van de officiële receptie voor de Vlaamse feestdag in Brussel.

De federale regering onderhandelt al weken intensief over de fiscale hervorming. Dat is een paradepaardje van CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem. De oefening zou werkenden via een lastenverlaging initieel 835 euro netto per jaar meer opleveren, maar de reikwijdte van de hervorming is intussen teruggedrongen van 6 naar ongeveer 2 miljard euro.

Toch boeken de coalitiepartners naar verluidt maar weinig vooruitgang. Nochtans wil premier Alexander De Croo landen tegen 21 juli met maatregelen die in 2024 al zullen ingaan, zei hij vorige week nog in de Kamer. Volgens de linkse regeringspartijen ligt het kalf vooral gebonden bij de Franstalige liberalen van MR, al liggen er ook ter linkerzijde veto’s op tafel.

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het nog mogelijk om een akkoord te sluiten voor 21 juli, “als we hard werken”. Maar, lukt dat niet, dan is dat niet erg, zei hij dinsdag aan VTM Nieuws. “De echte deadline is 31 december”, aldus Bouchez, omdat de fiscale maatregelen voor die datum gestemd moeten zijn in het parlement om in 2024 in werking te treden. “Voor de rest is er geen absolute verplichting om voor 21 juli te landen, maar als dat zou lukken is dat natuurlijk beter.”

De liberalen linken de fiscale hervorming aan een hervorming van de arbeidsmarkt, die meer mensen aan het werk moet krijgen en houden. Ze leggen een plan neer dat volgens eigen berekeningen 25.000 extra mensen aan de slag kan helpen, wat dan weer zou toelaten een belastingverlaging te financieren. “Ik reken op de Vlaamse partijen om de PS te overtuigen om mensen aan het werk te zetten”, zei Bouchez daarover aan de VRT. “Voor de MR moet er iets serieus in zitten op het vlak van werk en competitiviteit, en dan zullen we een mooie fiscale hervorming hebben.”

De regering onderhandelde al vier weekends lang over de fiscale hervorming en hervat de werkzaamheden normaal gesproken wanneer premier De Croo van de NAVO-top in Vilnius is teruggekeerd.