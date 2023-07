Niet altijd zo zachtaardig als hij in het openbaar is, wel integendeel: (ex-)medewerkers getuigen over het korte lontje van Joe Biden

“Ik heb vaak tegen Biden gezegd: ik ga pas weten dat we een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen hebben nadat je de eerste keer tegen mij geroepen hebt.” Aan het woord: Jen Psaki, voormalig perssecretaris van het Witte Huis onder Biden, in het boek The fight of his life: inside Joe Biden’s White House. Auteur Chris Whipple voegt er vervolgens aan toe: “Lang hoefde ze er niet op te wachten.”

Wat een anekdote is in het eerder dit jaar verschenen boek, is volgens Axios veel meer dan dat. De nieuwssite van enkele ex-journalisten van Politico toont in een nieuw artikel een kant van de Amerikaanse president die tot nog toe niet bekend was door met huidige en ex-medewerkers te praten. En daaruit blijkt dat Biden niet altijd de zachtaardige en joviale man is die je op publieke evenementen ziet.

Roepen en tieren

Hij heeft een kort lontje achter gesloten deuren, zeggen zowat alle geïnterviewden. De president zou zijn ontgoocheling niet wegsteken als ondergeschikten niet doen wat hij van hen verwacht en het geregeld op een roepen zetten. “God dammit, how the f*ck don’t you know this”, is maar een van de uithalen van de president die door veel (ex-)medewerkers geciteerd werd. Of nog: “Don’t f*cking bullshit me” en “Get the f*ck out of here”.

Het gaat zelfs zover dat enkele van zijn personeelsleden doen wat ze kunnen om een vergadering alleen met Biden te vermijden, anders dreigen ze de furie te ontmoeten. Zo getuigden sommigen hoe hij geregeld een personeelslid bleef uitvragen over een onderwerp tot er eindelijk een vraag kwam waar die het antwoord niet op wist. Om vervolgens kwaad te worden. Anderen zeggen dan weer dat Biden dat zonder slechte bedoelingen doet, maar hij de lat gewoon heel hoog legt.

Bill Clinton

Auteur Whipple bevestigt aan Axios dat hij tijdens het schrijven van zijn boek ook over die kant van de president hoorde van meerdere mensen. “Zijn kort lontje is er zeker. Het is misschien niet zo vulkanisch als dat van Bill Clinton, maar het is er zeker.”

Opmerkelijk is wel dat enkele van die personeelsleden aan de Axios-journalisten zeiden dat ze het beter zouden vinden als Biden die kant ook eens publiek zou tonen. Het zou kiezers ervan kunnen overtuigen dat hij niet te oud is voor een nieuwe termijn als president en nog vol pit en leven zit, klinkt het.

In het Witte Huis wordt het overigens niet als een vernedering gezien, aldus Axios. Wel integendeel: het is een soort van initiatie in zijn kabinet. Als Biden niet tegen je schreeuwt, is het alsof je voor hem niet bestaat en dan respecteert hij je wellicht niet.