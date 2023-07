Geldkoerier van drugsmaffia maakt domme verkeersovertreding: politie vindt 189.000 euro in boodschappentas

Het Openbaar Ministerie eist 40 maanden celstraf en 40.000 euro boete tegen Nabil M. die als geldkoerier voor de drugsmaffia zou werken. Bij een controle trof de politie in zijn auto een boodschappentas aan met meer dan 189.000 euro cash. Hij was door de politie aan de kant gezet omdat hij over een doorgetrokken lijn was gereden.

Nabil M. maakte de fatale overtreding op de afrit Linkeroever. De man, die volgens het Openbaar Ministerie al vele jaren geen officieel inkomen aangeeft, was op weg naar zijn moeder. Aan het tankstation werd hij door de politie aangesproken op zijn overtreding. “De politie vond dat M. zich erg zenuwachtig gedroeg en de hele tijd in zijn auto keek.”

De politiemannen besloten om het voertuig te doorzoeken. Achter de zetel van de bestuurder stond een boodschappentas met het opschrift ‘Good Vibes Only’. In de boodschappentas staken stapels bankbiljetten voor een totale waarde van 189.160 euro.

Volgens het Openbaar Ministerie bestaat er geen enkele twijfel over dat het geld een criminele oorsprong heeft. “De beklaagde beschikt eigenlijk niet over een legaal inkomen”, aldus de openbare aanklager. “Maar bij de huiszoeking vonden we nog eens 14.700 euro cash, een gouden halsketting, een Rolex van 19.000 euro en enkele Google Pix-gsm’s. In zijn auto lagen ook nog enkele dure kledingstukken zoals vier jassen en hemden.”

Bij de uitlezing van enkele gsm’s kwamen er nog bezwarende elementen aan het licht. “In verschillende chat-applicaties doken foto’s op van blokken cocaïne en grote hoeveelheden cash”, aldus de procureur. “Zo vonden de speurders ook gesprekken tussen M. en een klant over de aankoop van blokken cocaïne. Het gesprek vond plaats op de dag dat M. werd betrapt met de boodschappentas vol cash. “De prijs is 21.000 euro per kilo”, liet M. aan zijn klant weten, die negen blokken wilde afnemen. “Toevallig 189.000”, aldus de procureur.

Geldigheid

Advocaat Jens Vanhellemont probeerde de geldigheid van de doorzoeking van de auto van zijn cliënt in twijfel te trekken. Dat zijn cliënt een verkeersovertreding had begaan, gaf de agenten volgens hem niet het recht om de auto te doorzoeken. En dat zijn cliënt bekend is bij politie en gerecht, was volgens hem evenmin een gegronde reden om een auto te doorzoeken. Nabil M. haalde de argumenten van zijn advocaat even later zelf onderuit door te verklaren dat hij de politie spontaan had verteld dat hij 200.000 euro in zijn auto had liggen. “Maar ze hebben dat niet in hun pv gezet.”

Nabil M. houdt vol dat er niets crimineel is aan het geld dat bij hem werd gevonden. “Verdiend met de verkoop van auto’s”, zo houdt hij voor.