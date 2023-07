BBC krijgt nieuwe melding binnen: beschuldigde tv-presentator stuurde dreigberichten naar jonge twintiger

De BBC-saga omtrent de tv-presentator die een tiener zou hebben betaald in ruil voor seksueel expliciete foto’s heeft een nieuwe wending gekregen. Een tweede slachtoffer heeft zich gemeld bij de Britse openbare omroep met nieuwe aantijgingen over dezelfde presentator. Dat meldt de BBC zelf.

Het individu, naar verluidt een twintiger, zou initieel anoniem zijn gecontacteerd door de mannelijke presentator via een dating-app. Het gesprek verplaatste zich nadien naar andere platformen, waar de presentator zijn identiteit uiteindelijk onthulde op voorwaarde dat de jonge twintiger het aan niemand zou vertellen. De twintiger beweert dat de presentator aandrong op een ontmoeting, maar dat ze elkaar uiteindelijk nooit in het echt hebben gezien.

Toen de jonge twintiger later dreigde om de presentator online te noemen, kreeg hij/zij dreigberichten van het beschuldigde schermgezicht. BBC News kon de berichten inkijken en bevestigt dat ze afkomstig zijn van een telefoonnummer van de presentator. Het slachtoffer zou volgens BBC News bang zijn geworden door de berichten die bol stonden van de beledigingen. De macht die de presentator had, speelde daarbij een grote rol.

The Sun

Sinds tabloidkrant The Sun zondag als eerste naar buiten kwam met een verhaal over een bekende BBC-presentator, wiens naam voorlopig niet bekend wordt gemaakt, kent de saga de ene na de andere twist. The Sun baseerde zijn verhaal op de getuigenis van een bezorgde moeder die zei dat de bewuste presentator haar kind drie jaar lang had betaald in ruil voor seksueel expliciete foto’s. Het vermeende slachtoffer, die 17 was in het begin van de affaire, zou dat geld hebben gebruikt om een steeds erger wordende cokeverslaving te financieren.

De moeder zei dat ze reeds in mei melding had gedaan over de feiten bij de BBC, maar dat daar sindsdien nog niets mee werd gedaan. Daarom kwam ze met haar verhaal naar buiten in de pers. Het leidde tot een grootschalige klopjacht naar de identiteit van de presentator. Tot maandagavond plots alles ontkend werd door de advocaat van het vermeende slachtoffer. Het verhaal van de moeder zou totale “nonsens” zijn, klonk het.

Druk op BBC neemt toe

Maar nu blijkt dus dat een tweede slachtoffer van de presentator zich heeft gemeld. Het gaat weliswaar over een ander soort aantijgingen, maar deze nieuwe wending doet de storm wel opnieuw opwaaien. De druk op de naam van de presentator bekend te maken, blijft zo toenemen. BBC News zegt dat het contact heeft proberen op te nemen met de presentator en zijn advocaat, maar dat ze voorlopig geen reactie hebben gekregen.

De politie onderzoekt de zaak, maar heeft voorlopig nog geen strafrechtelijk onderzoek opgestart.