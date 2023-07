Coalitie voor F-16-opleiding Oekraïense piloten gaat van start, België levert instructeurs

De coalitie van landen die Oekraïense piloten zal opleiden op F-16-gevechtsvliegtuigen, is dinsdag officieel boven het doopvont gehouden in de marge van de NAVO-top in Vilnius. Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft daarvoor mee de intentieverklaring ondertekend. Ons land zal instructeurs leveren en de industrie inschakelen voor het onderhoud van de gevechtsvliegtuigen.