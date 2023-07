“We staan even ver als zondag”: nog steeds geen spoor van Franse peuter Émile

De kleine Émile (2,5) is drie dagen na zijn verdwijning nog altijd niet teruggevonden. Dat heeft officier van justitie Rémy Avon dinsdagavond gezegd in een persconferentie. Buiten de getuigenissen die zondag al binnenkwamen, heeft de politie ook nog steeds geen enkel spoor. De hoop slinkt.

Rémy Avon, de officier van justitie van de gemeente Digne-les-Bains, gaf dinsdagavond rond 18 uur een korte update over de zoekactie naar Émile. De Franse peuter verdween zaterdagavond uit de tuin van zijn grootouders toen die even de auto aan het inladen waren. Twee buurtbewoners zagen Émile nog de tuin verlaten, maar grepen niet in omdat het in de buurt wel vaker voorkomt.

Het is het laatste teken van leven dat tot nu toe van de peuter werd opgevangen. “Sinds die getuigenissen van zondag, hebben we geen enkele aanwijzing of informatie meer ontvangen die ons kan helpen om deze verdwijning te begrijpen”, zei Avon. “We staan dan ook even ver als toen.”

Kritiek op nieuwe zoekstrategie

Om toch tot een doorbraak te komen, schakelde de politie dinsdag al over op een andere zoekstrategie. Er vinden geen grootschalige afstappingen met vrijwilligers meer plaats, maar er wordt nu ingezet op een meer gerichtere, wetenschappelijkere aanpak. In totaal worden nu nog tachtig politieagenten en een tiental gespecialiseerde militairen ingezet en werd het gehucht afgesloten voor het publiek. “Elke vierkante meter in de omliggende vijf kilometer werd al onder de loep genomen”, aldus François Balique, de burgemeester van Vernet. Volgens de officier van justitie werden ondertussen al alle 30 gebouwen die deel uitmaken van het gehucht Haut-Vernet onderzocht. Zonder resultaat.

De buurtbewoners hebben geen probleem met de ondervragingen en huiszoekingen, al komt er wel een pak kritiek op het feit dat hun hulp aan de kant wordt geschoven. “Met z’n allen beschikken we over heel wat mankracht, honderden mensen die bereid zijn om mee te zoeken naar het jongetje. Waarom worden we dan niet ingezet? Alle hulp is toch welkom, we mogen nu nog niet opgeven”, luidt het bij meerdere van hen.

Het onderzoek gaat woensdag verder, maar de hoop dat Émile nog levend wordt teruggevonden neemt wel af, gaf ook de officier van justitie toe. “De eerste 48 uur beschouwen we altijd als cruciaal en die zijn nu verstreken”, klonk het.