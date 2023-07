Opvolger Eleven maakt kijkcijfers bekend: dit was vorig seizoen de best bekeken ploeg van de Jupiler Pro League

Ook in het seizoen waarin het als elfde eindigde, bleef Anderlecht de best bekeken ploeg van de Jupiler Pro League. Met gemiddeld 319.698 kijkers per wedstrijd gaat Anderlecht Club Brugge en RC Genk vooraf. Kampioen Antwerp is pas vierde met gemiddeld 251.225 kijkers.

Wat zijn de populairste voetbalclubs in België? Elk jaar kijken de eersteklassers reikhalzend uit naar de kijkcijfers die de officiële rechtenhouder Eleven Sports (vanaf volgend seizoen ook DAZN of The Zone geheten) bekendmaakt.

Meer dan 300.000 kijkers

Met fans in de drie gewesten van ons land en zijn historische status als recordkampioen, was Anderlecht altijd al de best bekeken club van het land. Maar op een titel is het nu al wachten sinds 2017. Het voorbije seizoen finishte Anderlecht op de elfde plaats, een naoorlogs dieptepunt. Desondanks keken gemiddeld 319.698 mensen naar een wedstrijd van Anderlecht in het seizoen 2022-2023. Dat zijn er bijna 54.000 minder dan in het seizoen 2021-2022, het laatste onder Vincent Kompany, maar wel nog altijd meer dan gelijk welke andere club in België. Club Brugge finisht op de tweede plaats met gemiddeld 289.932 kijkers, KRC Genk, lang in de koers voor de titel, is derde met 256.844 kijkers, kort gevolgd door Antwerp (251.225) en Union (248.056).

Anderlecht weet veel kijkers te lokken. — © BELGA

Standard, dat net als Anderlecht van de Belgische top is afgedreven, is de zesde populairste club van het land (233.080 kijkers gemiddeld). AA Gent, KV Mechelen en Charleroi zijn gedeeld zevende met 211.000 kijkers.

Hoewel de match werd stilgelegd na een uur – nadat supporters van Anderlecht zich hadden misdragen – was Standard-Anderlecht met 555.735 kijkers de best bekeken wedstrijd van het seizoen 2022-2023. Elke kijker die minstens één seconde op de wedstrijd heeft afgestemd, wordt meegenomen in het cijfer. De uitermate spannende competitieontknoping scoorde ook goed met Genk-Antwerp (498.000 kijkers) en Union-Club Brugge (426.533 kijkers) op plaatsen twee en drie.

Standard - Anderlecht was de wedstrijd die het meeste kijkers wist te lokken. — © BELGA

Nog niet op niveau van voor corona

Globaal keken vorig seizoen 214.495 voetballiefhebbers naar een wedstrijd van Eleven Sports. Dat is een stijging tegenover het seizoen 2021-2022 (toen 203.122 kijkers gemiddeld), maar wel nog onder het niveau van het seizoen 2020-2021 (222.263 kijkers gemiddeld). ‘Nieuwe’ topclubs als Antwerp en Union trekken dan wel meer kijkers, andere clubs verliezen er.

Eleven Sports heeft ook af te rekenen met een toenemend probleem van piraterij. “In de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar kijkt meer dan twintig procent van de voetballiefhebbers via een illegale streamingdienst”, zegt Massimo D’Amario, de managing director van Eleven België. “Samen met de Pro League proberen we de strijd tegen de piraterij aan te gaan. Ook in Europa beweegt er wat. De Europese Commissie maakt vanaf volgend jaar prioritair werk van de strijd tegen piraterij.”

Spreek volgend seizoen niet langer over Eleven Sports, maar wel over DAZN.

De sportzender Eleven gaat het laatste seizoen in onder de naam Eleven Sports. Vanaf 2024 heet de rechtenhouder van het Belgische voetbal DAZN (spreek uit The Zone). Dit seizoen wordt een overgangsjaar waarin beide namen en logo’s naast elkaar in beeld zullen verschijnen. Voor kijkers die via een telecomoperator als Telenet of Proximus naar Eleven kijken, verandert er niets. Abonnees die via streaming op een app kijken, zullen de app van DAZN moeten downloaden en hun account overzetten. Zes maanden lang kunnen ze nog aan de huidige voorwaarden kijken. Vanaf dan betalen ze net als nieuwe klanten het aangepaste tarief van 14,99 euro voor het Belgische voetbal, 18,99 euro voor wie Belgisch voetbal en de internationale kanalen van Eleven erbij wil (de Spaanse, Italiaanse en Duitse competitie), en 23,99 euro voor wie er ook nog de Play Sports-kanalen met onder meer het Engelse voetbal bij wil krijgen.