INTERVIEW. Arthur Vermeeren kan de fans niks beloven, maar: “Mijn gevoel zegt dat ik het seizoen bij Antwerp uitdoe”

Wacht maar tot ik straks de loterij win. Dan neem ik haar mee naar een restaurant. Op de vorige zomerstage moest Arthur Vermeeren als nieuw gezicht nog een liedje zingen – Louise van Gers Pardoel. Een jaar later is alles anders. Voor ons in de lobby van het Kuhotel zit nu een sterkhouder van kampioen en bekerwinnaar Antwerp, met – niet onbelangrijk – een middelbaar diploma op zak.

Vermeeren: “Ik ben geslaagd, ja. Nu ben ik aan het kijken of ik nog voortstudeer of misschien een taalcursus ga volgen. Het moet passen in ons drukke programma, maar ik wil wel íéts doen, zodat ik niet te veel vrije tijd heb en te lui word of me nutteloos voel.” Geen probleem, moet Mark van Bommel gedacht hebben. De coach laste dinsdagavond nog een looptraining in. “Dat is nog iets anders. (grijnst) Ik bedoel gewoon dat ik niet de hele dag in de zetel wil liggen.”

Vermeeren in actie op stage in Oostenrijk. — © Photo News

Hoe is je vakantie verlopen?

“Ik moest dus eerst nog examens afleggen, maar daarna heb ik toch twee weken platte rust gehad. Ik ben met vrienden naar Griekenland geweest. Het heeft echt deugd gedaan.”

De batterijen zijn weer opgeladen?

(knikt) “Het was niet zo dat het seizoen te lang had geduurd, dat het fysiek te zwaar werd of dat mijn lichaam het niet meer aankon. Maar mentaal waren het wel belastende maanden, met die bekerfinale en dan de play-offs. Zeker in mijn eerste seizoen als prof. Maar door die rust ben ik met een heel ander gevoel teruggekeerd. Losser, frisser, met meer positiviteit. Ik schrok er zelf van.” (lachje)

En je blessure lijkt verleden tijd?

“Ja, ik ben volledig fit. Ik ben weer helemaal mezelf.”

Vermeeren na de titelmatch in Genk. — © Isosport

Het EK voor beloften heb je wel moeten missen. Jammer?

“Tuurlijk, want het was een mooie kans om voor mijn land te spelen en mezelf te bewijzen. Maar misschien was het toch goed dat ik ben thuisgebleven. De eerste twee poulewedstrijden kon ik sowieso niet meedoen en de derde was een twijfelgeval, dus het was eerder een risico om mee naar Georgië te gaan. Wie weet had ik me dan geforceerd en het erger gemaakt.”

Kon je in Antwerpen intussen nog rustig over straat lopen of viel dat tegen?

“Na de titelviering ben ik niet echt meer in de stad geweest, maar ik denk dat het nu wel iets erger is dan een jaar geleden. Al zal het al met al nog meevallen. Zoals bij Toby (Alderweireld, red.) zal het niet zijn. Hij valt veel meer op, hij is twee keer zo groot en twee keer zo breed. (lacht) Maar des te beter, want soms is het leuk om eens op mezelf te zijn.”

Wat is nu het grote verschil met de Arthur Vermeeren die hier vorige zomer bij de ploeg kwam?

“Dat ik intussen veel vertrouwen heb opgedaan. Op het veld, maar ook in de kleedkamer. Ik maak nu meer grapjes, omdat ik beter in die groep zit, en dat is voor mij wel nodig.”

Voel je ook dat je een andere status hebt? Dat er meer naar jou wordt gekeken en geluisterd?

“Een andere status niet per se, maar ik heb wel meer zelfvertrouwen en daardoor begin ik meer te praten en te coachen. De trainers hameren daarop en ik merk dat dat op mijn positie belangrijk is, dus ik probeer de ploegmaats meer aan te sturen en op de juiste plaats te zetten, bijvoorbeeld als we druk moeten zetten. Dat was een van mijn werkpunten en dat lukt steeds beter.”

Denk je dat je jouw debuutseizoen nog gaat kunnen overtreffen?

“Euhm, overtreffen denk ik niet. Het zal sowieso één van de mooiste periodes uit mijn leven geweest zijn. Maar hopelijk komen er nog mooiere dingen op mijn pad. Er zijn nog andere trofeeën waar je als kleine jongen van droomt om die te winnen.”

Herinner u de cruciale winning goal van Vermeeren thuis tegen Club Brugge (3-2). — © BELGA

Welke trofeeën?

“Ik denk dat iedereen wel weet welke twee trofeeën toch nog iets mooier zijn. De Champions League en het WK. Het zijn natuurlijk dromen, maar alles is mogelijk. Dus hopelijk wordt dat ooit werkelijkheid.”

Gezien jouw ambities zullen we de vraag maar stellen.

(glimlacht al)

Doet Arthur Vermeeren het seizoen bij Antwerp uit?

“Ik heb het afgelopen jaar geleerd dat je nooit iets met zekerheid kunt zeggen. Ik kan dus niks beloven. Maar zoals het er nu uitziet, speel ik komend seizoen nog bij Antwerp, ja. Het is alleszins mijn bedoeling om hier te blijven. Zeker omdat ik hier nog stappen kan zetten.”

En zelfs bij een niet te weigeren bod kan er altijd nog een constructie worden opgezet waarbij je nog een jaartje wordt gehuurd?

“Inderdaad, maar dat zijn dingen die je pas kunt bespreken als de situatie zich voordoet. Het is ook niet altijd de speler die alles in de hand heeft. Maar mijn gevoel zegt dat ik nog een jaar bij Antwerp blijf. Ik voel mij hier goed.”

En je kan ervaring opdoen in de Europese poules.

“Hopelijk die van de Champions League, hè. We gaan er alles aan doen om ons te kwalificeren. En in België om te bevestigen. Opnieuw de dubbel pakken wordt heel moeilijk, maar we moeten tonen dat we een echte topclub aan het worden zijn.”

Hoe ga je eigenlijk om met al die interesse van die buitenlandse topclubs?

“Er is nog een verschil tussen interesse en échte interesse, hè. En niet alles wat geschreven staat is waar. Voorlopig hou ik mij er ook nog niet echt mee bezig. Dat is allemaal voor Cresta, het advocatenkantoor waar ik mee samenwerk. Zodra er iets belangrijks is, contacteren ze mij.”

Vermeeren met De Laet en links ook maatje Keita, die hij graag opnieuw bij Antwerp zou zien. — © BELGA

Nu is het dus nog rustig?

“Rustig zal ik niet zeggen, maar tot nu toe heb ik met niemand gepraat of contact gehad. Ik ben helemaal gefocust op Antwerp.”

Hier zal iedereen ook zeggen dat het goed is dat je nog een jaar blijft, maar zijn er ook mensen die je hebben aangeraden om toch al te vertrekken?

“Sommigen zeggen inderdaad dat ik beter nu al ga, omdat die kans misschien nooit meer komt. Ik luister naar alle raad die men mij geeft, maar uiteindelijk doe ik pas iets als ik er zelf honderd procent achter sta. Ook niet vergeten dat het niet makkelijk is om naar het buitenland te gaan. Die aanpassing is groot.”

Welke competitie zou jou het beste liggen, denk je?

“Goh, geen idee. Soms zie je spelers die zogezegd niet in een bepaalde competitie passen daar dan toch uitblinken. Het hangt ook van ploeg tot ploeg af. In Engeland speel je bij Man City voetballend voetbal. Bij Chelsea is het dan weer iets meer verdedigend. Heel moeilijk te zeggen.”

We zijn ook erg benieuwd naar Mandela Keita. Heb je hem nog gehoord?

“Nog vaak. (lachje) Als je zo’n goeie band met iemand opbouwt, hou je ook contact.”

Je bent hem toch aan het overtuigen om definitief naar Antwerp te komen?

“Ik heb hem daar al een paar berichtjes over gestuurd, ja, maar ik denk niet dat Mandi daar alleen over beslist. We zullen wel zien wat het wordt.”