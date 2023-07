Te weinig personeel, dus krijgen veel jongeren geen hulp: ambtenaren Jeugdhulp trekken aan de alarmbel

Er is zo’n groot tekort aan jeugdconsulenten dat kwetsbare jongeren gewoon in de kou blijven staan. Dat schrijft de administratie zelf in een interne nota aan minister Crevits.

“De consulenten kunnen onmogelijk op voorgeschreven of gewenste manier voldoen alle verwachtingen.”

“Niet alle cliënten (jongeren, red.) krijgen wat ze mogen verwachten, ze worden niet snel genoeg bediend, consulenten zijn niet genoeg beschikbaar,... en dit in onveilige situaties.”

“In 30 procent van de dossiers is er sprake van een vorm van mishandeling of misbruik en in 34 procent van een vorm van fysieke of emotionele verwaarlozing.”

In een interne nota aan de minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V), die het Nieuwsblad kon inkijken, trekt het Vlaams Agentschap Opgroeien aan de alarmbel. Dat stelt onomwonden dat kwetsbare jongeren niet voldoende worden geholpen omdat het personeelstekort zo groot is geworden.

De leidende ambtenaren die de nota hebben geschreven, baseren zich op een werklastmeting van consultancybureau Deloitte. Daaruit blijkt dat het agentschap eigenlijk 596 jeugdconsulenten nodig heeft om al het werk gedaan te krijgen, terwijl er in de realiteit maar 416 zijn. Dat is een tekort van 180 mensen, of 43 procent.

Consulenten hebben de taak om jongeren te begeleiden naar een plaats in een jeugdinstelling of naar andere vormen van hulpverlening. Zij doen dat in opdracht van een jeugdrechter of in overleg met de familie. Sowieso zorgt dat al voor frustraties omdat ze voortdurend op wachtlijsten en plaatsgebrek botsen. Maar door het personeelstekort is het nu helemaal onwerkbaar geworden, aldus het agentschap. “De consulenten hebben het gevoel er alleen voor te staan”, aldus de nota, die dateert van anderhalve maand geleden. “Ze vrezen dat ze alle dagen riskeren fouten te begaan.”

Machteloos

Het is ongewoon dat een overheidsadministratie in zulke scherpe bewoordingen bij de eigen minister aan de alarmbel trekt. Maar de situatie is ook echt onhoudbaar geworden, bevestigen twee jeugdconsulenten. “Ons werk is herleid tot voortdurend brandjes blussen”, getuigen zij anoniem. “In theorie zouden wij de jongeren en hun familie moeten bijstaan, gesprekken voeren, op zoek gaan naar oplossingen op maat. Maar daar hebben we gewoonweg geen tijd voor. We lopen voortdurend achter de feiten aan.”

“Het is heel frustrerend. We willen jongeren helpen, maar we moeten machteloos toekijken hoe zij bijvoorbeeld in een gevaarlijke gezinssituatie blijven omdat er nergens plaats is. De realiteit is daardoor helaas dat de luidste roepers het eerst worden geholpen. Voor de vele anderen kunnen we gewoon niks doen. Dat is ook de reden waarom zo veel jeugdconsulenten afhaken. We hebben al veel nieuwe collega’s gezien die het na enkele weken alweer voor bekeken houden.”

“De realiteit is dat de luidste roepers eerst worden geholpen, voor de anderen kunnen we niks doen” Jeugdconsulent

Extra plaatsen in de hulpverlening zouden natuurlijk al veel oplossen. “Maar zelfs dan nog zijn we met te weinig om het werk gedaan te krijgen”, zeggen de twee. “Ik denk soms aan hoe deze jongeren later zullen terugkijken en zichzelf de vraag zullen stellen: Wat heeft die consulent voor mij gedaan in die moeilijke periode? En dan is het eerlijke antwoord: niks. Heel pijnlijk.”

Nog altijd achterop

Volgens de christelijke vakbond ACV sleept het probleem al heel lang aan, maar is dat de voorbije jaren helemaal ontspoord. “Door de jaren heen is er wel personeel bijgekomen, maar telkens te weinig”, zegt vakbondssecretaris Tijl Reusen. “Daardoor blijven we achterophinken.”

Minister Crevits laat weten dat er de voorbije jaren al 55 extra mensen zijn bijgekomen. Donderdag is een overleg gepland met de directie en de vakbonden. “We zijn allemaal bereid om constructief mee te zoeken naar oplossingen”, aldus de minister.

