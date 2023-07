Trein ontspoord in Denderleeuw: dertigtal passagiers moeten geëvacueerd worden

In Welle, een deelgemeente van Denderleeuw, is dinsdagavond een trein ontspoord. Er zou geen sprake zijn van slachtoffers, maar een dertigtal mensen moesten wel geëvacueerd worden. En het treinverkeer is er lokaal ook onderbroken.

Het ongeval vond plaats rond 20.30 uur. Ter hoogte van de Kampstraat in Welle reed een trein op een doodlopend spoor, tot aan een stootblok. Het gevaarte reed daarbij iets te ver en raakte daardoor een paal van de bovenleiding.

“De trein die ontspoorde was op weg van Schaarbeek naar Denderleeuw, maar vervoerde geen passagiers”, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. “Een andere trein waar wel passagiers aan boord waren, is met lichte snelheid tegen de paal gereden die als gevolg van de botsing gedeeltelijk op het spoor terecht was gekomen. Er is geen sprake van gewonden. Alle passagiers moesten wel geëvacueerd worden.”

De tweede trein was op weg naar Kortrijk en telde zo’n 35 passagiers. Ze werden allemaal overgebracht naar het station van Zottegem.

Door de ontsporing is het treinverkeer tussen Denderleeuw en Burst voor onbepaalde duur onderbroken, meldt de NMBS. Er zullen vervangbussen worden ingelegd.