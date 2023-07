VIDEO. Lionel Messi landt in Florida, fans wachten hem van ’s ochtends vroeg op

Lionel Messi is volgens beelden van ESPN in Florida aangekomen voor zijn presentatie bij zijn nieuwe club Inter Miami, die zondag zou plaatsvinden. De Argentijnse stervoetballer arriveerde per privéjet op een klein vliegveld in Fort Lauderdale naast het stadion van Inter Miami. Fans verzamelden zich al vroeg voor het stadion in afwachting van de komst van “La Pulga”, die de komende 2,5 jaar voor de MLS-club van onder meer David Beckham gaat voetballen. Hij zal 60 miljoen dollar (54,5 miljoen euro) per jaar verdienen, maar daar komen nog een pak financiële voordelen en inkomsten bij.