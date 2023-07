Handgeschreven briefje dat onder zetelkussen werd aangetroffen, beslist over miljoenenerfenis van Aretha Franklin

De ruzie over het nalatenschap van Aretha Franklin is beslecht. Een jury in de Amerikaanse staat Michigan heeft beslist dat een briefje dat teruggevonden werd in de zetel van de Amerikaanse soul-zangeres wel degelijk geldig is.

Een rechtszaak moest duidelijkheid brengen over de erfeniskwestie die al zo’n vijf jaar voor ruzie zorgde tussen de kinderen van Franklin. Lange tijd werd aangenomen dat de zangeres, die in 2018 stierf aan pancreaskanker, geen testament had laten opmaken. Maar negen maanden na haar dood werden plots toch twee handgeschreven documenten ontdekt in haar huis in Detroit.

Eén document dateerde van 2010 en werd teruggevonden in een afgesloten bureaulade tussen een aantal andere contracten. Een ander werd vier jaar later gedateerd en zat verstopt in een notitieboekje tussen de kussens van haar zetel. Onder de drie zonen van Franklin was sindsdien discussie ontstaan over welk document nu het echte testament was. Eén zoon hoopte dat het document uit 2010 het echte was, terwijl de twee anderen vonden dat het recentste document voorrang moest krijgen.

Het nalatenschap van Franklin is dan ook niet min. Haar vele hitsuccessen, met onder andere ‘Respect’, ‘I say a little prayer’ en ‘Think’, zorgden voor een vermogen van ettelijke miljoenen dollars. Zes juryleden in de stad Pontiac kregen de taak om het dispuut te beslechten. Na een proces van twee dagen besloten ze dinsdag dat het briefje uit 2014 wel degelijk rechtsgeldig is.

Op het proces werden de twee documenten uitgebreid onder de loep genomen. — © AP

© AP