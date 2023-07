SUV parkeren in Parijs wordt duurder: “Te groot, gevaarlijk en vervuilend”

De gemeenteraad van de Franse hoofdstad heeft vorige week unaniem een nieuwe wegcode goedgekeurd waarin de voetganger centraal staat. Een opvallend onderdeel daarvan: een taks op SUV’s, via hogere parkeertarieven.

“De stad streeft ernaar om het aantal SUV’s in de straten te verminderen. Die zijn verantwoordelijk voor tal van gebruiksconflicten door de plaats die ze op de weg innemen”, verklaart het stadsbestuur in zijn plan. “Dit zal bereikt worden met een toeslagenbeleid door progressieve parkeertarieven te introduceren op basis van de motor, de grootte en het gewicht van auto’s.” Zo moet het bezit van kleinere en lichtere auto’s gestimuleerd worden.

De nieuwe tarieven zullen op 1 januari 2024 van kracht worden. Details zijn nog niet bekend, maar grote gezinnen en families met lage inkomens zouden een sociaal tarief krijgen.

60 procent meer SUV’s in vier jaar

Volgens gemeenteraadslid Frédéric Badina-Serpette van de groenen, die het voorstel indiende, is het doel om de “absurditeit van auto-besitas” aan te pakken: “de onverbiddelijke toename in het gewicht en de grootte van de auto’s in onze steden, en met name Parijs”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Partijgenoot en onderburgemeester David Belliard, die de maatregel dinsdag toelichtte in Le Parisien, zegt dat het aantal SUV’s in de stad de laatste vier jaar met liefst 60 procent is toegenomen. Ze zouden al goed zijn voor 15 procent van de 1,15 miljoen privéwagens die elke avond in de straten van Parijs geparkeerd staan. Ook hij noemt de toename “absurd”.

Te groot, gevaarlijk en vervuilend

Volgens de Parijse groenen zijn de wagens niet gemaakt voor de stad. “Er zijn geen aardewegen, geen bergwegen… SUV’s zijn absoluut nutteloos in Parijs”, aldus Belliard, die verantwoordelijk is voor mobiliteit en openbare ruimte. Ze nemen nodeloos te veel plaats in dus.

© Thomas Schlijper

Bovendien zijn de voertuigen volgens Belliard gevaarlijk en zijn de hogere parkeertarieven ook een kwestie van verkeersveiligheid. De grote voertuigen steken soms buiten de parkeerplaatsen uit en hinderen zo fietsers. Zwaardere voertuigen zouden ook ernstiger ongevallen veroorzaken, zeker hoge SUV’s, waarvan de bumpers zich op de hoogte van vitale organen van voetgangers bevinden. SUV’s parkeren duurder maken, moet “gevaarlijk rijgedrag verminderen”, aldus socialistisch burgemeester Anne Hidalgo.

Daarnaast is het een ingreep voor het klimaat. De wagens verbruiken meer brandstof en “gebruiken te veel grondstoffen om te produceren”, zegt Belliard. “De voertuigen groeien en vervuilen. Maar de openbare ruimte kan niet uitbreiden en het klimaat kan niet wachten”, aldus Badina-Serpette. “Parijs stopt de ontwikkeling van SUV’s en stuurt zo een belangrijke boodschap naar autofabrikanten”, die steeds meer voorkeur zouden geven aan de grotere wagens.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hij bedankte de groenen van Lyon, die de weg plaveiden: daar werden in mei al hogere parkeertarieven op basis van het gewicht van een voertuig aangekondigd. Ook in Grenoble zal naar verwachting een gelijkaardige maatregel worden ingevoerd.

Gezinswagens

Een woordvoerder van de belangenvereniging voor bestuurders ‘40 millions d’Automobilistes’, Pierre Chasseray, verdedigt de toename van het aantal SUV’s in Le Parisien. Volgens hem kopen grotere gezinnen die ter vervanging van hun minibusjes. “Het zijn gezinswagens, gebruikt om mee op weekend of op vakantie te gaan. We geven toe aan een kleine minderheid van de zeer stedelijke bevolking die besloten heeft om van de SUV het symbool van de strijd tegen vervuiling te maken.”