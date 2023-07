Ministerie van Justitie: toch geen immuniteit voor Trump in smaadzaak E. Jean Carroll

Er zijn geen bewijzen dat Donald Trump voldoende gedreven werd door de intentie om “de regering van de Verenigde Staten te dienen” toen hij tijdens zijn ambtstermijn het seksueel misbruik tegen Carroll ontkende en andere verklaringen aflegde over de vrouw, aldus het Department of Justice in een brief.

Carroll beschuldigt Trump ervan haar in 1996 te hebben aangevallen en verkracht in een warenhuis in New York. Trump, die in 2024 opnieuw president wil worden, ontkent alle aantijgingen.

Een jury achtte het in mei echter bewezen dat Trump de vrouw aanviel en seksueel misbruikte, maar niet dat hij haar verkrachtte. Hij maakte zich ook schuldig aan smaad. Kort nadat Trump veroordeeld werd tot 5 miljoen dollar aan schadevergoeding, kondigde Carroll aan dat ze Trump ook voor de rechter zou slepen voor smaad vanwege nieuwe verklaringen die hij aflegde na het vonnis. Trump begon daarop zelf een rechtszaak voor smaad tegen de schrijfster.

Ook vervolgd voor uitspraken als president

Door de koerswijziging van het ministerie van Justitie na het eerste vonnis kan Trump nu ook vervolgd worden voor verklaringen tijdens zijn ambtstermijn – tot nu toe ging de zaak enkel over de uitspraken die hij deed na zijn vier jaar als president. Het ministerie van Justitie haalde onder meer aan dat Trump uitspraken herhaald had die hij ook al deed tijdens zijn presidentschap.

Eerder wees een rechter ook al Trumps bezwaren af rond de smaadzaak. Trump stelde dat hij niet vervolgd kan worden omdat hij de uitspraken tijdens zijn presidentschap deed en dus immuniteit zou hebben. Ook verklaarde Trump dat de rechtszaak niet door kon gaan omdat hij door Carroll werd gedwongen zichzelf te verdedigen.

De smaadzaak, waarin Carroll 10 miljoen dollar eist, staat gepland voor 15 januari 2024.