Microsoft mag in VS bedrijf achter ‘Call of Duty’ overnemen, nieuwe onderhandelingen in VK

Aandelen van Activision Blizzard zijn dinsdag omhooggeschoten na het nieuws dat een Amerikaanse rechter toestemming geeft voor de overname van het gamebedrijf door Microsoft. Dat softwareconcern heeft 69 miljard dollar over voor de uitgever van spellen als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’, ‘Candy Crush’ en ‘Overwatch’.

Bij de slotbel was het bedrijf 10 procent meer waard dan een dag eerder.

De Amerikaanse toezichthouder FTC had een rechtszaak aangespannen om de deal met Microsoft (+0,2 procent) te blokkeren. Volgens de FTC wordt Microsoft veel te dominant na de overname en kan het bedrijf populaire spellen exclusief voor zijn eigen gameconsole Xbox en platform voor cloudgaming op de markt brengen. FTC kreeg ongelijk. Nadat in mei de Europese Commissie al het licht op groen had gezet voor de deal, maakte een rechter dinsdag ook de weg vrij voor de overname in de Verenigde Staten.

In de rechtbank in San Francisco argumenteerde Microsoft dat het Activision vooral wil overnemen om voet aan de grond te krijgen in de markt van de mobiele games, waar het concern zelf zwak staat. Bovendien zou het fusiebedrijf volgens Microsoft wereldwijd maar de derde gamingspeler worden, na het Chinese Tencent en Sony.

Om de verscheidene medededingingsautoriteiten gerust te stellen, sloot Microsoft eerder al akkoorden met Nintendo en hardwarebedrijf Nvidia over ‘Call of Duty’. Zij zullen het populaire oorlogsspel tien jaar lang zonder beperkingen kunnen aanbieden op de Switch en GeForce Now. Ook Sony kreeg dat aanbod al, maar hield de boot voorlopig af. Microsoft liet ook al weten dat het ‘Call of Duty’ op de pc zou blijven aanbieden via de gamewebwinkel Steam van Valve.

“Zoals we tijdens heel deze procedure consequent hebben aangetoond, zijn we vastbesloten om creatief en gezamenlijk te werken om bezorgdheden van regulatoren weg te nemen”, aldus nog Smith.

De FTC zelf reageerde teleurgesteld op het vonnis. De waakhond blijft een “duidelijke bedreiging voor vrije concurrentie in cloudgaming, abonnementsdiensten en consoles” zien in de deal. “In de komende dagen zullen we onze volgende stap bekendmaken”, aldus een woordvoerder.

Nieuwe onderhandelingen in VK

“We zijn de rechtbank in San Francisco dankbaar voor deze snelle en grondige beslissing en hopen dat andere rechtsgebieden blijven werken aan een tijdige oplossing”, reageerde Microsoft-directeur Brad Smith.

In het licht van de Amerikaanse beslissing gaan Microsoft, Activision en de Britse concurrentiewaakhond CMA nu opnieuw om de tafel om de overname te bespreken, werd even later bekendgemaakt. De drie partijen hebben beslist om de pauzeknop in te duwen van de beroepsprocedure die momenteel loopt in het Verenigd Koninkrijk. De behandeling daarvan zou op 28 juli van start gaan, tien dagen na de huidige deadline van de overnamedeal op 18 juli.

In april besliste de CMA om de overname van Activision door Microsoft te blokkeren. De deal van 68,7 miljard dollar zou schadelijk zijn voor de concurrentie op het gebied van cloudgaming, waarbij computerspellen draaien op externe servers en gestreamd worden naar de speler, zo oordeelde de waakhond. Microsoft ging in beroep tegen die beslissing.

“We staan klaar om alle voorstellen van Microsoft in overweging te nemen om de transactie te herstructureren op een manier die tegemoetkomt aan onze bezorgdheden”, aldus een woordvoerder van de CMA. “Om het werk aan deze voorstellen prioriteit te geven, zijn Microsoft en Activision het met de CMA eens geraakt dat een uitstel van de rechtszaak in het VK in het algemeen belang zou zijn.”