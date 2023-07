Weerbericht: Minder warm en kans op een bui

Het is woensdag wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op een bui. In de namiddag neemt de buienkans af en worden de opklaringen geleidelijk breder vanaf het westen.

Het wordt minder warm met maxima van 20 of 21 graden aan zee en in de Hoge Venen, tot 24 of 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Aan zee en in de Oostkantons verwachten we rukwinden rond 55 kilometer per uur, meldt het KMI.

’s Avonds en ’s nachts klaart het grotendeels uit en wordt het lichtbewolkt. Tegen de ochtend ontwikkelt zich vooral over het westen wat meer bewolking. De minima liggen tussen 9 en 15 graden.

Donderdag wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag kans op enkele buien. Aan zee wordt het in de namiddag zonnig. De maxima schommelen van zo’n 20 graden aan zee en in de Hoge Venen, tot 23 graden in de Kempen. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest.

Vrijdag begint de dag droog met veel hoge sluierbewolking. Later overdag blijft het veeleer bewolkt met veel hoge en middelhoge bewolking die hier en daar voor wat regen zou kunnen zorgen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden, afhankelijk van de zonneschijn.

Zaterdag trekt een koufront langzaam over het land en wordt het al snel bewolkt met perioden van regen of buien. In de namiddag is er vooral in het centrum en oosten van het land kans op onweer. De maxima liggen tussen 21 en 28 graden.

Zondag is het licht wisselvallig met vaak zonnige perioden, maar in de loop van de dag is er vooral over de westelijke landshelft kans op enkele buien. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden.