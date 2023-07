Schimmel en falend alarmsysteem: Zorginspectie ziet “zeer ernstige problemen” in Forensisch Psychiatrische Centra

Tijdens vorige doorlichtingen waren al gebreken vastgesteld. De Zorginspectie is volgens Apache deze keer een tikkeltje optimistischer, maar meldt toch opnieuw “zeer ernstige problemen” die de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten en personeel in het gedrang brengen.

In de twee FPC’s verblijven 446 geïnterneerden. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die een misdrijf hebben gepleegd. De centra zijn in handen van commerciële uitbaters Parnassia Groep, Sodexo, en FPC De Kijvelanden.

Het centrum in Gent kampt volgens het inspectieverslag al sinds de start in 2014 met infrastructuurproblemen. Er is sprake van vochtschade, waardoor er in een aanzienlijk deel van de kamers schimmelvorming, loskomende vloerbekleding en schade aan het pleisterwerk zijn. Voorts laten automatische deuren en het alarmsysteem voor medewerkers het vaak afweten.

Door personeelstekorten wordt de bewegingsvrijheid van patiënten beperkt. De inspectie stelde vast dat in Gent zowat 54 procent van het behandelaanbod in de zomer van 2022 werd geschrapt. In Antwerpen was dat 66 procent. De wachttijd voor een afspraak met de psychiater zou vaak oplopen tot enkele maanden.