Dochter van slachtoffer zwaar ongeval in Wijtschate: “Hij probeerde altijd goed te doen voor iedereen”

Jouri Vanacker, de man die dinsdag het leven liet bij een zwaar verkeersongeval in Wijtschate, laat twee kinderen na. “Hij probeerde altijd goed te doen voor iedereen”, aldus zijn dochter.

Jouri Vanacker — © rr

Een vrachtwagenbestuurder en een bestuurder van een bestelwagen overleefden de zware klap op een kruispunt in Wijtschate dinsdagochtend niet. Eén van de slachtoffers is Jouri Vanacker, een 44-jarige man uit Staden. Hij reed met de bestelwagen die meters verder tot stilstand kwam.

Hij laat een vriendin en twee kinderen – een 18-jarige dochter en een 23-jarige zoon uit een vorige relatie – na. “Papa probeerde altijd goed te doen voor iedereen. Hij had altijd het beste met zijn familie voor”, aldus zijn dochter. Zij kende haar papa als een harde werker. “Hoewel hij veel moeilijke momenten kende, bleef hij zijn best doen om het juiste te kiezen.”

Twee dodelijke slachtoffers

Het ongeval vond dinsdagochtend rond 8.30 uur plaats in de Rijselstraat, in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate. De voertuigen kwamen na het ongeval tot stilstand tegen enkele rijwoningen, en vatten vuur. De brand sloeg vervolgens ook over op drie woningen.

Jouri Vanacker overleed ter plaatse. De 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Henegouwse Komen werd met zware brandwonden overgebracht naar het UZ Gent, en overleed daar later eveneens aan zijn verwondingen.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. De Ieperse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.