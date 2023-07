Théo Bongonda (ex-Racing Genk) verlaat Spanje en zet zijn carrière voort bij Russische topclub Spartak Moskou

De snelle buitenspeler speelde zo maar een jaar in Cadiz. Hij kende er een wisselvallig seizoen, met vier goals en drie assists in 32 wedstrijden. De Zuid-Spaanse club eindigde met een veertiende plaats (op twintig ploegen) in de lage middenmoot van La Liga. Cadiz had Bongonda vorige zomer overgenomen van Racing Genk, met wie hij in 2021 de Beker van België won.

Eerder in zijn carrière was Bongonda actief bij Zulte Waregem, het Spaanse Celta de Vigo en het Turkse Trabzonspor. Hij vertegenwoordigde verschillende Belgische jeugdelftallen, maar koos vorig jaar om op internationaal niveau uit te komen voor DR Congo. Momenteel zit hij aan zeven interlands (een goal).

Spartak Moskou beëindigde de Russische Premier League vorig seizoen als derde. Door de oorlog in Oekraïne zijn Russische clubs tot nader order uitgesloten van Europees voetbal. Bongonda kan in Moskou een voorlinie gaan vormen met de in Nederland veroordeelde Quincy Promes en de Jamaicaan Shamar Nicholson (ex-Charleroi).