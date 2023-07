Premier De Croo op NAVO-top: “Voluit steun voor Oekraïne, maar we mogen zelf geen partij worden”

“We steunen Oekraïne voluit in die oorlog tegen Rusland, maar zelf mogen we geen partij worden. Zelf zijn wij niet in oorlog met Rusland”, aldus de premier op de tweede dag van de NAVO-top in Vilnius. “Dat delicaat evenwicht hebben we goed weten te bewaren. Als wij in oorlog zouden geraken met Rusland, zou dat geen goede zaak zijn voor onze veiligheid, en dat zou ook voor Oekraïne geen goede zaak zijn.”

De premier kon dinsdagavond in de Litouwse hoofdstad spreken met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Die is de NAVO-landen zeer dankbaar voor de steun die hij krijgt, zei de premier. “Die steun is veel breder dan we ooit gedacht hebben. Toen hij vroeg om tanks, was onze eerste reactie niet overtuigd. Toen hij vroeg om F-16’s, ook niet. Maar hij is erin geslaagd om ons daarvan te overtuigen.”

Belgische bijdrage

Volgens de premier zullen woensdag op de top bijkomende veiligheidsgaranties voor Oekraïne worden toegelicht, onder meer door de G7-landen. “Ons land gaat bekijken hoe we misschien kunnen deelnemen aan die militaire programma’s”, aldus De Croo. “Dat allemaal moet hem helpen één zaak te realiseren en dat is vrede in Oekraïne. Dat zal leiden tot de ultieme veiligheidsgarantie en dat is deel worden van de NAVO.”

België draagt onder meer bij in de coalitie van landen die Oekraïense piloten zal opleiden op F-16-gevechtsvliegtuigen. “Wij waren een van de stichtende landen van de coalitie. Voor ons gaat het dan vooral om de vorming van de piloten en eventueel het onderhoud van die toestellen, waar we veel expertise in hebben”, zei De Croo.

Hij wees er ook op dat België het land is dat “veruit de meeste Russische activa heeft bevroren”. Het gaat dan om meer dan 200 miljard euro aan tegoeden die zijn bevroren. “We bekijken met de Europese Commissie hoe we ervoor kunnen zorgen dat de opbrengst van die activa kan gebruikt worden voor de heropbouw van Oekraïne”, zei hij.

Zelenski neemt woensdag deel aan de eerste zitting van de nieuwe NAVO-Oekraïne-Raad. In die raad kan Oekraïne op voet van gelijkheid zetelen met de bondgenoten. “Oekraïne is geen lid van de NAVO en van de EU, maar in de feiten, in de manier waarop we met hen omgaan, staan we daar niet ver meer vanaf”, aldus De Croo. “Zijn lijn met de NAVO-landen is heel direct en dat is een goede zaak.”

China

Op de top staat woensdag ook een sessie waarbij de staatshoofden en regeringsleiders van Australië, Japan, Zuid-Korea, en Nieuw-Zeeland mee aan tafel schuiven. Daar zal de relatie met China een belangrijk gespreksonderwerp zijn. China gedraagt zich immers meer en meer als een rivaal, en de NAVO moet zich daaraan aanpassen, zei De Croo. “China oefent een bepaalde invloed uit in Europa en daar moeten we als NAVO-landen ons bewust van zijn”, klonk het.

De premier benadrukte weliswaar dat de verdragsorganisatie geen alliantie is tegen China en ook geen ambitie heeft om actief te zijn in de regio.