Na nieuwe klachten stijgt druk op BBC-presentator om zich bekend te maken: “In het belang van de collega’s”

“Ik begin te denken dat de BBC-presentator die betrokken is bij het schandaal zich nu publiekelijk moet melden”, schreef Jeremy Vine, tv- en radiopersoonlijkheid van de BBC, dinsdagavond op Twitter. “Deze nieuwe beschuldigingen zullen ertoe leiden dat er nog meer venijn naar zijn volkomen onschuldige collega’s wordt geslingerd. En de BBC, waarvan ik zeker weet dat hij ervan houdt, ligt hiermee op zijn knieën. Maar het is zijn beslissing en alleen de zijne”, aldus Vine. Ook David Keighley, de voormalige BBC-nieuwsproducer en directeur van News-watch, spreekt van “reputatieschade voor anderen bij de omroep”.

“Het is slechts een kwestie van tijd voordat hij de controle over de situatie verliest en iemand in het parlement of op een minder verantwoordelijk netwerk zijn mond voorbij praat”, aldus tv-presentator Piers Morgan die net als de anderen verwijst naar “het belang voor de collega’s”.

Sommigen besloten daarom de voorbije dagen om zelf statements de wereld in te sturen om duidelijk te maken dat zij er niets mee te maken hebben. “Het spijt me dat ik de haters moet ontgoochelen, maar ik was het niet”, schreef Match of the day-presentator Gary Lineker bijvoorbeeld op Twitter. Ook Rylan Clark schreef op de microblogsite er niets mee te maken te hebben.

Drugsverslaving

De oproep om zich bekend te maken, klinkt steeds luider nu er nieuwe klachten naar buiten komen. Aanvankelijk ging het om één zaak. Op 19 mei werd er bij de BBC een eerste klacht ingediend door de ouders van een jongere. Zij beweerden dat de mannelijke presentator al in 2020 expliciete beelden had gevraagd in ruil voor meer dan 35.000 pond, toen was de tiener slechts 17 jaar oud.

De presentator zou zich tot op zijn ondergoed hebben uitgekleed tijdens een videogesprek met de jongere, die intussen 20 is. De presentator zou ook om “optredens” gevraagd hebben in ruil voor geld, dat de tiener dan weer gebruikte om een drugsverslaving te financieren. Omdat de BBC niets deed met de klacht, trokken de ouders naar The Sun dat het verhaal publiek maakte. Maar al snel werd die klacht in twijfel getrokken toen de advocaat van de jongere aangaf dat de beschuldigingen “onzin” waren.

Nieuwe beschuldigingen

Dinsdagmiddag doken er echter nieuwe beschuldigingen op. Zo meldde de BBC dat een tweede jongere beschuldigingen had geuit tegen de presentator. De persoon, begin de 20, zei met de presentator te hebben afgesproken op een datingapp en later elders het gesprek te hebben voortgezet. De presentator zette de jongere onder druk om in levenden lijve af te spreken, maar dat zou uiteindelijk nooit gebeurd zijn. Toen de jonge twintiger liet doorschemeren dat die de presentator online bij naam kon noemen, kreeg die “beledigende berichten vol scheldwoorden”.

Volgens The Sun zou een 23-jarige nu ook beweren dat de BBC-presentator de lockdownregels niet respecteerde tijdens de pandemie om met de twintiger te kunnen afspreken. De presentator zou volgens de krant ook 650 pond betaald hebben voor een halfnaakte foto waar hij naar gevraagd had.

Tot nu toe hebben zowel ‘The Sun’ – dat het verhaal naar buiten bracht – als de BBC nog geen naam vrijgegeven. — © AFP

Naam delen of niet?

Dat de BBC-collega’s erop hameren dat de presentator zichzelf bekend maakt, is niet zomaar. Er circuleert intussen al een naam op sociale media en er zijn de voorbije jaren al een aanzienlijk aantal smaadzaken geweest in het Verenigd Koninkrijk naar aanleidingen van beschuldigingen op Twitter.

“Veel mensen denken dat het leuk is om gewoon de naam te geven, terwijl het echt voor ernstige gevolgen kan zorgen”, aldus media-advocaat Matthew Gill aan Sky News. “Het zijn serieuze beschuldigingen die rondgestrooid worden. Door te beweren dat iemand erbij betrokken is, beschadig je diens reputatie en kan je aansprakelijk gesteld worden voor die schade. Het is moeilijk want we leven in een maatschappij waarin mensen vrijuit kunnen spreken en hun mening kunnen geven, maar we moeten mensen bewuster maken van de gevolgen”, klinkt het nog.

“Alleen omdat iets onderwerp is van speculatie op het internet is het niet noodzakelijkerwijs verstandig om het opnieuw te publiceren”, zegt voormalig juridisch correspondent van de BBC, Joshua Rozenberg, aan Sky News. “Als het onjuist blijkt te zijn, kunnen ze worden gebruikt voor smaad, ze kunnen worden aangeklaagd voor laster.” Hij legde uit dat zelfs als de persoon correct wordt genoemd, organisaties of individuen moeten “bewijzen dat wat je zegt waar is”.

Tot nu toe hebben zowel The Sun – dat het verhaal naar buiten bracht – als de BBC nog geen naam vrijgegeven. Alleen de presentator zelf zou dat kunnen doen of iemand uit het parlement aangezien zij over parlementaire onschendbaarheid beschikken.