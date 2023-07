Marokko trekt met twee speelsters uit Lotto Super League naar WK vrouwenvoetbal

Het Marokkaanse team telt op het komende WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus) twee speelsters uit de Belgische hoogste klasse in haar selectie. Rechtsachter Rkia Mazrouai (Sporting Charleroi) en aanvalster Sakina Ouzraoui Diki (Anderlecht) behoren tot de definitieve kern van de Franse bondscoach van Marokko, Reynald Pedros. Ibtissam Bouharat (KV Mechelen) haalde de selectie niet.

De 21-jarige Mazrouai heeft naast de Marokkaanse ook de Nederlandse nationaliteit. Ze groeide op in Nederland, maar speelt sinds 2020 in België. Na een periode bij AA Gent Ladies (2020-2023) is sinds begin dit jaar actief bij Sporting Charleroi.

Ouzraoui Diki, ook 21, werd geboren in Barcelona, maar groeide op in ons land. Ze speelde de voorbije jaren ook voor RWDM Girls en Anderlecht. Vorige zomer maakte ze de overstap naar Club YLA. Na een seizoen in West-Vlaanderen keert ze deze zomer terug naar paars-wit. Ouzraoui Diki speelde voor de Belgische jeugdelftallen, maar koos vorig jaar om in de toekomst voor Marokko uit te komen.

Marokko neemt deze zomer voor het eerst deel aan het WK vrouwenvoetbal. Het werd ingedeeld in groep H. De Marokkaanse vrouwen openen hun WK op 24 juli tegen Duitsland. Nadien volgen in de poulefase nog confrontaties met Zuid-Korea (30 juli) en Colombia (3 augustus).