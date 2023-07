OPROEP. Ben je tevreden met je (nakend) pensioen?

De regering sleutelt aan de pensioenen. Maar hoe hoog is dat pensioen nu juist? We zijn op zoek naar gepensioneerden of mensen die binnenkort met pensioen gaan en die daarover in onze krant willen vertellen.

We willen graag weten hoe groot uw pensioen is of zal zijn. Als bediende, als ambtenaar, als zelfstandige of nog iets anders. Heeft u de berekening al gemaakt of wilt u dat voor ons doen. Bent u blij met dat bedrag of bent u van plan om nog bij te verdienen? Of wilt u langer blijven werken om aanspraak te maken op de pensioenbonus die de regering De Croo heeft vastgesteld?

Mogen we u daarover opbellen voor een artikel (met foto)? Laat dan uw contactgegevens na via dit formulier.