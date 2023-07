Uitkammen van de streek waar Émile (2,5) verdween wordt stopgezet, nieuwe nationale onderzoekscel moet nu aan de slag met verzamelde informatie

Vier dagen na de verdwijning van de kleine Émile (2,5) uit de tuin van zijn grootouders, is er besloten om de grootschalige zoekacties stop te zetten. Donderdag gaat een nieuwe fase in het onderzoek van start, dan wordt de verzamelde informatie geanalyseerd in de hoop op die manier een spoor te vinden naar de jongen.

Er wordt vandaag nog steeds hard gezocht naar de kleine Émile (2,5) die zaterdagavond uit de tuin van zijn grootouders verdween toen die even de auto aan het inladen waren. Maar vanavond zal het uitkammen van het gebied officieel worden stopgezet, dat meldt BFMTV. Er zal vanaf morgen op een andere manier gezocht worden naar de jongen, namelijk door de tot nu toe verzamelde informatie te analyseren. De verhoren worden vandaag nog verder gezet, in de hoop dat die nog iets zouden opleveren.

Vier dagen lang werd heel de buurt uitgekamd. Aanvankelijk gebeurde de ‘sweep’ met de hulp van tientallen buurtbewoners, maar dinsdagavond kondigde Rémy Avon, de officier van justitie van de gemeente Digne-les-Bains, aan dat de politie zou overschakelen naar een nieuwe zoekstrategie: geen grootschalige afstappingen meer met vrijwilligers, wel een gerichtere wetenschappelijkere aanpak met een kleine groep agenten.

Volgens TF1-LCI werd er vandaag ook een nationale onderzoekscel opgesteld met 25 militairen. Het gaat om 15 militairen van de onderzoekseenheden en tien militairen van de Alpes-de-Haute-Provence. Door de oprichting van die cel worden zowel regionale als nationale middelen vrijgemaakt. “Het gaat over wetenschappelijke en technische middelen die ons toelaten om alle onderzoeken te verrichten”, aldus Rémy Avon aan TF1. Ze zullen hierdoor telefoongegevens, camerabeelden en getuigenverklaringen kunnen controleren.

Volgende fase

Vanaf morgen (donderdag) zal het onderzoek een nieuwe fase ingaan met het onderzoek en gebruik van de verzamelde informatie tot nu toe, aldus La Provence. “Het gaat om een langere analysefase met minder veldwerk. Want misschien hebben we de afgelopen dagen iets opgepikt dat duidelijk zal worden eens we de informatie geanalyseerd hebben”, aldus Avon aan het dagblad.

“Sinds de oproep voor getuigen op zondag gelanceerd is, zijn er al meer dan 1.200 oproepen binnen gekomen. Gisteren kwam er een melding binnen van een op Émile lijkende jongen die in een camper in Isère zat. Het voertuig werd onderzocht en het spoor bleek niet te kloppen. We hebben alleen nuttige informatie nodig”, klinkt het.

Geen ontvoering

Hoewel de onderzoekers de hypothese nog onderzoeken, lijkt het volgens de inwoners van Le Haut-Vernet uitgesloten dat de jongen ontvoerd werd. “Haut-Vernet is een doodlopende straat. Denk je echt dat iemand zich daar gewaagd zou hebben en dan als bij toeval aankwam net toen de poort open stond en het kind buiten was?”, vraagt een buurtbewoner zich af. “We kennen elkaar hier allemaal en ik denk echt niet dat een vreemde onopgemerkt tot hier zou zijn geraakt”. Dinsdag gaven verschillende bronnen een andere theorie: de jongen zou betrokken geweest zijn bij een ongeluk met een motorvoertuig. “Alle sporen blijven open”, reageerde het parket van Digne.

De hoop om het jongetje te vinden wordt echter steeds kleiner. Medisch gezien is het op die leeftijd heel moeilijk om meer dan 48 uur te overleven zonder water en voedsel. Het is er momenteel in de buurt rond de dertig graden en komende dagen zullen die temperaturen blijven stijgen.