“In plaats van te genieten van haar baby, maakt ze zich alleen maar zorgen”: zussen zamelen geld in voor kersverse mama met zeldzame ziekte

De uit Wilrijk afkomstige Shi Man Fong (33) belandde kort na de geboorte van haar zoontje Jamie op de spoeddienst van het ziekenhuis in Melbourne, de stad waar ze sinds een paar jaar woont. Ze blijkt een zeldzame aandoening te hebben. De dure medicatie wordt niet vergoed omdat ze nog geen Australische nationaliteit heeft. “In plaats van te kunnen genieten van haar baby, heeft ze alleen maar zorgen”, zegt haar zus Shi Wah (38), die intussen naar Australië is afgereisd.

Shi Man uit Wilrijk trouwde op 18 juni met Australiër Justin Toh, die ze een paar jaar eerder op reis in Australië had leren kennen. Twee weken later werd hun eerste kindje geboren: baby Jamie zag het daglicht op zondag 2 juli na een spoedkeizersnede in het ziekenhuis in Melbourne. “Kort na de geboorte belde Justin ons om te vertellen dat het niet goed ging met Shi Man”, vertelt haar zus Shi Wah aan de telefoon vanuit Australië. “Ze had een bloeding, en het bloed wilde maar niet stollen. Daarnaast werkten haar nieren nog maar voor 10%, dus het was echt een gevaarlijke situatie. Daar kwam bij dat ze ook nog een allergische reactie kreeg op de penicilline.”

Justin en Shi Man op hun trouwdag op 18 juni, twee weken voor de bevalling. Foto RR

Shi Wah (38) uit Brasschaat en haar andere zus Shi Ming (36) besloten om meteen een vlucht naar Melbourne te boeken. “Ik dacht zelfs al dat wij misschien een nier zouden kunnen afstaan voor haar. Ondertussen hadden de dokters de diagnose gesteld van HUS, hermolytisch uremisch syndroom. Bij die zeldzame aandoening worden de rode bloedcellen afgebroken en gaat de nierfunctie plots achteruit. Er bestaat medicatie voor, maar die is enorm duur. Na de dosis voor de eerste week mogen de dokters die niet zomaar meer toedienen door de hoge kostprijs van meer dan 300.000 euro per patiënt per jaar.”

Shi Man met haar zus Shi Wah in het ziekenhuis. — © RR

De privéverzekering die Shi Man heeft, dekt de kosten voor Eculizumab, zoals de medicatie heet, niet. In België is ze niet langer aangesloten bij de mutualiteit sinds ze haar officiële adreswijziging heeft doorgegeven en omdat ze nog maar net getrouwd is, heeft ze nog geen Australische nationaliteit. Haar visum dekt geen Australische gezondheidszorg, waardoor ze ook via die weg niet in aanmerking komt voor terugbetaling. “Ondertussen is het schrijnende verhaal van mijn zus ook al op een Australische televisiezender 7news gekomen”, vertelt Shi Wah. “En de verzekering heeft laten weten dat ze de mogelijkheden zal onderzoeken. Maar het blijft heel onzeker allemaal en mijn zus zit sowieso met heel veel extra kosten opgescheept voor de ziekenhuisopname en alles wat daarbij komt kijken.”

© RR

Steunactie

Dus hebben haar echtgenoot Justin Toh en de twee zussen van Shi Man via de site gofundme een crowdfunding opgestart om de medicatie te kunnen betalen. Intussen kregen ze al heel wat financiële steun en bemoedigende berichten. “Er is voorlopig zo’n 39.000 euro ingezameld. Mijn ouders hadden tot 2007 het Chinese afhaalrestaurant Happy Place in Mechelen. Mijn vriend heeft Andy’s Snooker in Brasschaat. Onder anderen klanten van deze twee zaken hebben ons al moreel en financieel gesteund. Het is heel fijn om te voelen dat mensen meeleven en ons willen helpen.”

Voorlopig blijven de twee zussen in Melbourne om hun jongste zus en haar man bij te staan, ook in de verzorging van de kleine Jamie. “We vinden het heel erg dat ze nu niet ten volle kan genieten van de baby en het prille moederschap. Ook voor Justin is het zwaar. Hij is heel bezorgd, moet bezig zijn met al het papierwerk en bovendien heeft hij natuurlijk ook de zorg voor Jamie. Wij passen op ons neefje wanneer we kunnen en proberen Justin te helpen waar mogelijk.”

Papa Justin komt iedere dag langs met de kleine Jamie, zodat moeder en zoon toch zo veel mogelijk samen kunnen zijn. Foto RR

De dokters bekijken dag per dag hoe de gezondheidstoestand van Shi Man evolueert. Zus Shi Wah: “Sinds ze die eerste dosis van de medicatie heeft gekregen, is ze een beetje opgeknapt. Maar ze blijft verzwakt, ze krijgt nierdialyse en de artsen analyseren elke dag haar bloed om haar op te volgen. We weten nog niet hoelang ze in het ziekenhuis moet blijven. Wij proberen hier tot het eind van de maand te blijven, hopelijk is er dan meer duidelijkheid over haar gezondheid en de medicatie.”

De crowdfundingpagina vind je hier terug