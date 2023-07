VN-Mensenrechtenraad veroordeelt Koranverbranding in Zweden, westerse landen stemmen tegen

Voor de grootste moskee in de Zweedse hoofdstad Stockholm werden eind juni enkele pagina’s uit de Koran in brand gestoken. Die provocatie vormt een schending van de internationale mensenrechtennormen, stelt de resolutie. Nu de resolutie goedgekeurd is, zal er op de volgende bijeenkomst van de Mensenrechtenraad een debat gehouden worden over hoe religieuze haat zich manifesteert, wat ertoe leidt en hoe dat kan worden tegengegaan. Verdere gevolgen heeft de resolutie niet.

In naam van de Europese Unie had de Belgische ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève, Marc Pecsteen, woensdag al aangekaart dat het moeilijk is een duidelijke grens te trekken tussen vrijheid van meningsuiting en aanzetten tot haat. Dat vraagt een gevoelig evenwicht, dat niet blijkt uit de tekst van de resolutie, meent de Belgische vertegenwoordiger.

De tekst van de resolutie is “eerder een poging de internationale mensenrechtenwetgeving fundamenteel te veranderen door de strikte voorwaarden af te schaffen die gelden voor landen die het recht op vrije meningsuiting willen beperken”, zei Pecsteen.

“Religieuze haat”

De resolutie was ingediend door Pakistan. Verschillende westerse landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hadden eerder aangedrongen op uitstel om een consensus te onderhandelen, maar daarop heeft Pakistan niet gewacht. In de tekst worden landen opgeroepen wetten aan te nemen die toelaten om mensen die oproepen tot religieuze haat, “waaronder de recente publieke en opzettelijke daden die de Koran ontheiligd hebben”, voor het gerecht te brengen.

Onder meer China, Oekraïne en de meeste Afrikaanse landen stemden voor. In de VN-Mensenrechtenraad zetelen 47 landen, België maakt sinds begin dit jaar opnieuw deel uit van het VN-orgaan.

De Hoog Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Volker Türk, had bij de start van het spoeddebat dinsdag opruiende handelingen tegen moslims en andere gelovigen veroordeeld. Tegelijk waarschuwde hij voor algemene beperkingen op de vrije meningsuiting om “religieuze stellingen te beschermen tegen kritisch onderzoek”.