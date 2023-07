Lichaam van vermiste 16-jarige strandganger gevonden op Nederlands strand

Op het strand van het Nederlandse Katwijk, ten noorden van Den Haag, is woensdagochtend het levenloze lichaam gevonden van een jongeman. Het ging om een 16-jarige die dinsdag was verdwenen in de Noordzee.

De jongen was dinsdag samen met twee familieleden gaan pootjebaden. De jongen kon naar verluidt niet zwemmen, daarom was het trio volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij “enigszins aan de kant gebleven, maar blijkbaar toch net te diep het water ingegaan”. Toen zijn familieleden in moeilijkheden kwamen, probeerde de jongen hen te helpen. Daarbij raakte hij zelf in de problemen, en verdween in het water.

De hulpdiensten hielden dinsdag al tevergeefs een grote zoekactie, maar zonder succes. Woensdag werd zijn lichaam aangetroffen op het strand. “Het gaat om een noodlottig ongeval”, aldus de politie. “We wensen de nabestaanden veel sterkte.”