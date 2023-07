Enorme sculptuur van Venus afgebrand in Napels

Een enorme uitvoering van het kunstwerk ‘Venus van de vodden’ in de Italiaanse stad Napels is volledig afgebrand. Volgens persbureau ANSA lijkt het te gaan om vandalisme. Er zijn meerdere varianten van het kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Het Nederlandse Kröller Müller, in Otterlo, heeft een kleinere versie van de sculptuur in de collectie.

‘Venus van de vodden’ (Venere degli Stracci) verwijst naar de klassieke marmeren Venusbeelden, alleen staat dit tien meter hoge exemplaar met haar gezicht in een enorme berg vodden. Op beelden uit Napels is te zien hoe zowel het beeld als de berg lappen is afgebrand. Alleen een zwartgeblakerde metalen constructie waar de lappen overheen gedrapeerd waren, is blijven staan.

Volgens Italiaanse media was eerder op sociale media opgeroepen om het werk in brand te steken. De Napolitaanse burgemeester Gaetano Manfredi spreekt tegenover ANSA van “een enorme geweldsdaad”. Hij zegt dat in samenspraak met de kunstenaar gekeken wordt hoe het werk weer opgebouwd en teruggeplaatst kan worden.

