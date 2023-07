Oekraïense president Zelenski juicht beslissing om NAVO-toetredingsprocedure in te korten toe: “Maar uitnodiging voor lidmaatschap zou optimaal zijn”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de beslissing van de NAVO om de toetredingsprocedure voor zijn land in te korten, toegejuicht. Volgens Zelenski zijn de resultaten van de NAVO-top in Vilnius “goed”, maar zou een uitnodiging om lid te worden de top “optimaal” maken.

De NAVO schrapte de voorwaarde van een Membership Action Plan, dat landen voorbereidt op een mogelijk lidmaatschap bij het bondgenootschap. Tijdens een persconferentie op de top in Vilnius, aan de zijde van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, noemde Zelenski dat een “belangrijke stap”.

De Oekraïense president noemde de resultaten van de NAVO-top “goed”, maar merkte op dat die pas “optimaal” zouden zijn als Oekraïne een uitnodiging zou krijgen om effectief lid te worden van de organisatie. De NAVO stelde in een dinsdag gepubliceerd officieel communiqué al dat Oekraïne die uitnodiging zal krijgen wanneer de bondgenoten ermee instemmen en de voorwaarden vervuld zijn. Nog voor dat communiqué was gepubliceerd, had Zelenski op Twitter al gehekeld dat er geen concrete timing werd gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zelenski is er naar eigen zeggen van overtuigd dat Oekraïne NAVO-lid wordt “wanneer de oorlog voorbij is”. Hij benadrukte dan ook dat de Oekraïense soldaten ervaring hebben in de samenwerking met de NAVO, en bewezen hebben hoe goed ze kunnen omgaan met de wapens die ze geleverd krijgen.

Zelenski zei ook te begrijpen dat niet wordt gesproken over een onmiddellijk lidmaatschap. “Niemand wil een wereldoorlog”, zei hij. “Oekraïne is aan het vechten, en Oekraïne begrijpt dat we geen lid kunnen worden zolang de oorlog woedt.” Wel stelde hij dat signalen belangrijk zijn.

Veiligheidsgaranties

De Oekraïense president vraagt dan ook veiligheidsgaranties. Die zijn “erg belangrijk voor het Oekraïense volk”, maar zijn geen alternatief voor een lidmaatschap van de NAVO, klonk het. De garanties maken deel uit van het Oekraïense pad naar integratie in de alliantie, benadrukte Zelenski. Later op de dag komt er naar verwachting nog een aankondiging van de G7 over veiligheidsregelingen voor Oekraïne. Andere landen kunnen zich daarbij aansluiten, zei Zelenski alvast.

De Oekraïense president verdedigde ook nog de Amerikaanse beslissing om Oekraïne clustermunitie te leveren. Zelenski vroeg om dat vanuit een “standpunt van eerlijkheid” te bekijken. “Wij verdedigen onszelf”, zei hij. “Rusland gebruikt de hele tijd clustermunitie.” Hij verzekerde ook dat Oekraïne de clustermunitie enkel zal inzetten in de door Rusland bezette Oekraïense gebieden.

Raad

Tijdens de persconferentie herhaalde secretaris-generaal Stoltenberg welke beslissingen de bondgenoten dinsdag hadden genomen om Oekraïne te steunen. Naast het vooruitzicht op een uitnodiging eens de voorwaarden daarvoor vervuld zijn, is er een militair steunprogramma dat meerdere jaren zal lopen, en gaat de nieuwe ‘NAVO-Oekraïne-Raad’ woensdag van start in Vilnius.

Die raad is “een forum waar Oekraïne en de NAVO-bondgenoten spreken op voet van gelijkheid, crisisvergaderingen houden en gezamenlijke beslissingen nemen”, zei Stoltenberg daarover. “Oekraïne is nu dichter bij de NAVO dan ooit tevoren.” Zelenski noemde de raad dan weer een “instrument van integratie”.