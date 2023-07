Voetganger (69) overleden na aanrijding op Ieperse markt

De 69-jarige Ieperling die zondagnacht werd aangereden op de Grote Markt in zijn stad, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

De aanrijding gebeurde afgelopen zondag net voor middernacht op de Ieperse Grote Markt, bij het kruispunt met de D’Hondtstraat. M. L., een man van 69 jaar uit Ieper die wellicht de straat overstak, werd aangereden door een Mercedes. Het slachtoffer belandde onder meer tegen de voorruit en was er erg aan toe. Hij werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis en is intussen overleden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Bestuurder T. C., een man van 57 jaar uit Komen-Waasten, legde een positieve ademtest af. “Het onderzoek loopt en er zal momenteel geen bijkomende informatie meegegeven worden”, was het West-Vlaamse parket karig met uitleg.

