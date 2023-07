Youtuber Pewdiepie voor het eerst papa geworden

“Welkom in de familie kleine Björn”, schrijft Felix Kjellberg, de echte naam van de YouTuber, op Instagram.

Felix en zijn Italiaanse vrouw Marzia hadden in februari op het videoplatform al aangekondigd dat ze in verwachting waren van een eerste kindje. Het koppel trouwde in 2019 nadat ze al enkele jaren een relatie hadden. Afgelopen jaar verhuisden ze van het Verenigd Koninkrijk naar Japan. Naarmate de zwangerschap vorderde liet Pewdiepie weten dat hij (tijdelijk) een stap terug zou nemen van YouTube om zich te focussen op zijn familie.

“Ik wilde even zeggen dat het nu wel heel dichtbij komt. Heel dichtbij om vader te worden. Ik ben heel, heel, heel opgewonden. Ik weet niet hoe het zal zijn. Ik weet niet of ik tijd zal hebben om video’s te maken. Wordt het een chaos? Ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat ik een tijdje niet zal uploaden. Dus ik wilde jullie bedanken voor alle steun in deze vlogs. We zijn zo blij dat jullie ervan hebben genoten en dat we hier een stukje van ons leven kunnen delen. Maar ik denk dat we nu even een kleine pauze nemen totdat we weer terugkomen”, zei hij zo’n kleine twee weken geleden.

Pewdiepie raakte bij het grote publiek bekend door zijn enorme populariteit op YouTube. Daar begon hij eerst met het maken van video’s over gamen, maar later maakte hij ook andere content. Hij was lange tijd de meest gevolgde content creator op het videoplatform voordat hij voorbijgestoken werd door het Indiase T-Series. Ondertussen werd hij ook al voorbijgestoken door onder meer Mr. Beast. Hij behoudt wel nog steeds de zesde plaats met 111 miljoen volgers.

