“Ik heb haar leven afgepakt”: bestuurder die ongeval veroorzaakte waarbij vriendin verlamd raakte, betuigt spijt in rechtbank

“Ze is nog zo jong en ik heb haar leven afgepakt”: T.V. (20) betuigde woensdag in de Brugse politierechtbank zijn spijt over een ongeval van oktober 2022 waarbij een vriendin die bij hem in de wagen zat vanaf haar nek verlamd raakte. De jonge bestuurder had toen amper tien dagen zijn rijbewijs en was onder invloed van alcohol. “Het was dom en roekeloos”, beseft hij.

De toen 19-jarige T.V. had eind oktober net tien dagen zijn rijbewijs op zak. De wereld lag aan zijn voeten en de jongeman wou tijdens een avondje uit voor het eerst pronken met zijn wagen en rijbewijs. De jongeman haalde op 21 oktober 2022 twee vrienden op en besloten erna nog twee vriendinnen op te halen. De Audi A5 scheurde langs de wegen met vijf personen, ook al was er maar plaats voor vier mensen in de wagen. De rijstijl van de jongeman was allesbehalve een schoolvoorbeeld en de wagen vloog niet veel later uit de bocht. De auto kwam tot stilstand tegen een boom en de ravage was enorm. T.V. legde daarbovenop ook nog eens een positieve ademtest af.

Eerste weekend weg

De twee meisjes, geboren in 2004 en 2007, raakten zwaargewond bij het ongeval. Een van hen, M.V., brak haar nek en raakte verlamd. De jonge vrouw zit voor de rest van haar leven in een rolstoel. “Toen ik het dossier las, was ik als ouder enorm geschrokken welke gevolgen een avondje uit kan hebben”, begon de advocaat van de burgerlijke partijen.

T.V. was zelf aanwezig in de rechtszaal en liet zich bijstaan door een advocaat. “Mijn cliënt beseft dat hij een zware fout heeft begaan”, begon de advocaat van de beklaagde. “Hij dacht dat niets hem kon raken. Het was het eerste weekend dat hij met vrienden op stap zou gaan en zelf kon rijden.”

Roekeloos rijgedrag

En dat eerste avondje uit had desastreuze gevolgen. “Op de camerabeelden is te zien dat het ene slachtoffer op de schoot van haar vriendin zit, want voor haar was er geen plaats in de wagen. Ze droeg geen gordel en raakte dan ook het meest gewond door het ongeval, omdat zij door de wagen is gevlogen.”

De camerabeelden laten niets aan de verbeelding toe en dat ontging ook de rechter niet. “Het was onverantwoord, dom en roekeloos”, zegt de jongeman. “Ik heb heel veel spijt, zeker voor M.V. Ze is nog zo jong en ik heb haar leven afgepakt.” De rechter was dan ook niet mals. “Je hebt tien dagen je rijbewijs en je veroorzaakt zoiets”, zei de rechter. “Dat is ongezien.”

Slaapproblemen

T.V. verklaarde nog steeds enorm aangeslagen te zijn door het ongeval. “Ik ben mentaal veranderd”, zei hij. “Toen ik opnieuw mijn rijbewijs mocht afhalen, heb ik nog vier maanden gewacht. Ik wilde niet meer rijden. Nu rij ik opnieuw, maar altijd heel voorzichtig. Nog steeds is het soms moeilijk om in slaap te geraken.”

De rechtbank nam de zaak in beraad. Vonnis op 1 september.