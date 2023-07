Europese natuurherstelwet is “bedreiging” voor land- en tuinbouw, zegt Boerenbond

De natuurherstelwet, die dinsdag groen licht kreeg in de plenaire vergadering in het Europees Parlement, vormt een “bedreiging” voor de land- en tuinbouw in Europa. Dat zegt de landbouworganisatie Boerenbond dinsdag in een persbericht. Boerenbond benadrukt een voorstander te zijn van een verbetering van de biodiversiteit, maar vreest voor de impact van de wet op de beschikbare ruimte voor land- en tuinbouwgrond.

“Als er extra natuur bij gecreëerd moet worden, zal dat sowieso ten koste gaan van landbouwgrond”, klinkt het. “Natuur is belangrijk, maar de natuurherstelwet in haar huidige vorm is een bedreiging voor land- en tuinbouw in Europa.”

Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond, spreekt over een “juridisch moeras” en beweert dat de aanpassingen van de wet voor “meer en meer interpretatieruimte” zullen zorgen, die “door het Europees Hof van Justitie streng zal ingevuld worden, in het nadeel van onze land- en tuinbouwers”.

Ceyssens wijst erop dat de wet voor “grote onzekerheid” zorgt bij boeren. Hij hekelt “het uitblijven van een grondige socio-economische en juridische impactstudie”, waardoor de “concrete impact op land- en tuinbouw in Vlaanderen en Europa nog steeds onduidelijk” is. De organisatie roept daarom op een impactstudie te voeren op Europees niveau, en vraagt ook een sterkere samenwerking met landbouwers.

De Europese tak van Greenpeace liet weten tevreden te zijn met de uitslag van de stemming. “Nu Europa gebukt gaat onder een nieuwe hittegolf, is het duidelijk dat we de natuur aan onze kant nodig hebben om de klimaatcrisis te overleven en de voedselvoorziening te verzekeren”, benadrukt Greenpeace. Hoewel de Europese natuur er slecht aan toe is, bewijst de stemming volgens de ngo dat er “nog hoop is om te herstellen en te laten groeien wat er nog van over is”.

Ook de Belgische Biodiversiteitscoalitie, een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace België, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu, verwelkomt de uitslag van de stemming. “Het resultaat van de stemming is niet alleen een overwinning voor de natuur en onze toekomst, maar ook voor de democratie en is gebaseerd op feiten, in plaats van op fake news en polarisering”, schrijft ze in een persbericht.

De huidige natuurherstelwet is weliswaar een “erg afgezwakte versie van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie”, aldus de coalitie. “Om een compromis te bereiken, hebben de Europarlementariërs veel cruciale verplichtingen en doelstellingen opgeofferd”, klinkt het. De organisaties hopen daarom dat de onderhandelingen na de zomer kansen zullen bieden om tot een ambitieuzere tekst te komen.