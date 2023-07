Duitse verdachte gearresteerd na vondst lijk zakenman in diepvriezer in Thailand

In de Thaise hoofdstad Bangkok is dinsdag een Duitse verdachte gearresteerd in kader van het onderzoek naar de moord op een Duitse zakenman. Dat melden lokale media dinsdag. De Thaise politie trof het in stukken gesneden lichaam van de man maandag aan in een diepvriezer in de stad Nong Prue in de badplaats Pattaya, aan de westkust van de Golf van Thailand.

De 62-jarige zakenman was sinds begin juli vermist. Volgens de Britse omroep BBC werd zijn auto zondag teruggevonden in de parking van een appartementsgebouw in Nong Prue. Maandag ontdekte de politie zijn lichaam in een diepvriezer, met daarbij een kettingzaag, heggenschaar en rollen plastic.

De onderzoekers konden met behulp van videobewakingscamera’s drie hoofdverdachten identificeren. Naast de Duitse man, is er ook sprake van een 27-jarige man van Pakistaanse origine, die hulp zou geboden hebben bij het transporteren van het lichaam, en een Duitse vrouw. Zij heeft zich dinsdag zelf aangemeld bij de politie in het bijzijn van een advocaat.

De Thaise politie had de Duitse man eerder al verhoord over de verdwijning van de zakenman, maar had hem daarna vrijgelaten. De politie vaardigde een aanhoudingsbevel uit, maar kon hem dus arresteren. Hij en de twee andere verdachten worden ervan beschuldigd betrokken te zijn bij de moord op de zakenman en het verbergen van zijn lichaam.

Afpersing

De dood van de 62-jarige Duitser zou gerelateerd zijn aan afpersing, aldus de onderzoekers. Volgens Surachate Hakparn, plaatsvervangend hoofd van de nationale politie, was de moord gepland en al een maand lang voorbereid door de verdachten. In totaal werd namelijk drie miljoen baht (78.000 euro, red.), afkomstig van de 62-jarige man, overgemaakt naar tien rekeningen. De autoriteiten vermoeden daarom dat er mogelijk nog andere mensen betrokken zijn bij de kwestie.

Pattaya trekt wereldwijd veel bezoekers aan, vooral vanwege het nachtleven in de stad. Veel Duitse inwoners leven permanent in de regio. Volgens BBC woonde de 62-jarige man, een vastgoedmakelaar, samen met zijn Thaise vrouw in de stad.