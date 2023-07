Naast curryworsten en bouletten verkoopt frituuruitbater nu ook seksspeeltjes in automaat: “Ik vraag me zelf af hoe je sommige spullen moet gebruiken”

Beveren

Frituur ’t Patatje in Beveren biedt naast verse warme maaltijden voortaan ook seksspeeltjes en -attributen aan in een automaat. Uitbater Robby ziet daarin een mooie kans om de automaat draaiende te houden in de zomermaanden, wanneer die anders leeg blijft. “Hier kunnen mensen spullen kopen die ze in andere winkels niet graag op de toonbank zetten”, zegt Robby. “Maar ook vrouwen die ’s avonds plots een tampon of maandverband nodig hebben, kunnen hier terecht.”