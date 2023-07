Werknemer Antwerpse pechverhelpingsfirma opgepakt wegens doorspelen van informatie aan drugsmilieu

Het is inmiddels twee jaar geleden dat de geëncrypteerde berichtendienst Sky ECC werd gekraakt. Een miljard berichten werden gekraakt. Voor het eerst konden onderzoekers volledige criminele netwerken in kaart brengen. Van de kleine straatdealers tot zelfs een parketmedewerker. Een ware ‘gamechanger’ is het. De data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Een 27-jarige man uit Wijnegem was aan de slag bij een pechverhelpingsfirma in Antwerpen. Op vraag van een criminele organisatie maakte hij misbruik van zijn toegang tot de databanken van zijn werkgever om de gegevens van nummerplaten op te zoeken. “Hij zou daarvoor betaald zijn en die informatie werd via Sky ECC doorgespeeld”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket.

De FGP Antwerpen heeft woensdagochtend drie huiszoekingen uitgevoerd, in opdracht van de onderzoeksrechter. De man (27) werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en hij kreeg voorwaarden opgelegd. Het mag niet werken in een functie waarbij hij toegang heeft tot beschermde databanken. De feiten zijn gekwalificeerd als lidmaatschap criminele organisatie, passieve private omkoping en onrechtmatige toegang tot databanken.

Het onderzoek loopt nog.